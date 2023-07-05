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30 лет независимости Казахстана

Какому банку казахстанцы задолжали больше всего

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Мужчина считает деньги
Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Некоторые казахстанцы, оформляя кредит, впоследствии допускают просрочки своих платежей. О том, в каких банках их больше всего, рассказали аналитики Telegram-канала Risk Takers.

Кредиты – привычный финансовый инструмент для многих казахстанцев. С помощью него можно приобрести какой-либо дорогостоящий товар и не переживать, что не хватит денег. Однако не все заемщики впоследствии ответственно относятся к своим обязательствам и начинают допускать просрочки по платежам.

Как выяснили аналитики, к 1 июня текущего года доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 3,63% от общего ссудного портфеля всех казахстанских банков второго уровня (БВУ). В деньгах это примерно 927 млрд тенге из суммы в 25,5 трлн тенге.

Впрочем, стоит отметить, что у некоторых банков доля просрочек заметно превышает средний показатель в секторе. Такая ситуация наблюдается сразу у 9 из 21 БВУ.

Самый высокий показатель NPL90+ (доля просрочек свыше 90 дней) по состоянию на 1 июня 2023 года наблюдался у Jusan Bank – 10,23%. Стоит отметить, что за последний месяц этот показатель был заметно улучшен. Еще в апреле доля просрочек находилась на уровне в 11,1%. Другими словами, банк повышает качество своего ссудного портфеля.

На втором месте по доле просрочек оказался банк "ВТБ Казахстан" – 9,65%, а на третьем – Bereke Bank – 7,92%. Стоит отметить, что он также улучшил свой ссудный портфель и уменьшил долю NPL90+.

Также в топ-10 банков по доле NPL вошли следующие БВУ:

  • Евразийский банк – 6,09%;
  • Нурбанк – 5,87%;
  • Kaspi – 5,53%;
  • ИБ Заман-Банк – 5,26%;
  • Fortebank – 5,01%;
  • Home Credit Bank – 4,92%;
  • Bank RBK – 3,68%.
Проблемные кредиты с просрочкой у банков Казахстана.
Доля просроченных кредитов в казахстанских банках. Источник: Telegram-канал Risk Takers

Как отмечают аналитики, эти банки отметились не только высокой долей просрочек. Дело в том, что еще в начале года на их долю приходилось около 37,46% общего ссудного портфеля всех казахстанских банков второго уровня. К 1 июня этот показатель увеличился до 41,64%.

Аналогичный рост наблюдается и в удельном весе активов этих банков – за полгода он вырос с 36,16% до 40,20%. При этом среднее значение NPL по этим банкам за это же время снизилось с 6,55% до 6,42%, а разница между максимальным и среднебанковским значением NPL – с 8,11% до 6,60%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2027600-kakomu-banku-kazahstantsy-zadolzhali-bolshe-vsego/

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