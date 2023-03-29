Впервые в Казахстане: жителю Актау одобрили заявку о применении внесудебного банкротства

Банкрот. Иллюстративное фото: RunPhoto/Getty Images

Жителю Актау одобрили первое в Казахстане заявление о применении процедуры внесудебного банкротства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДГД Мангистауской области.

Как уточнили в ведомстве, одним из условий для подачи заявления на внесудебное банкротство является неоплаченный в течение года долг перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами, не превышающий 1600 МРП (5,52 млн тенге), либо задолженность старше пяти лет.

Помимо этого, как объяснили в ДГД, у гражданина не должно быть имущества, в том числе находящегося в общей собственности.

Также в течение семи лет к гражданину не должны были применять процедуру судебного или внесудебного банкротства.

По информации ДГД региона, в настоящее время в Мангистауской области около 1,5 тыс. жителей подали заявления на процедуру внесудебного банкротства.

В ходе проверки выяснилось, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство.

Им, как пообещали в ведомстве, будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

Отмечается, что при соответствии критериям внесудебного банкротства данные граждане смогут подать еще одно заявление спустя 3 месяца после получения отказа.

Также в ведомстве заявили, что жителю Актау было одобрено первое в стране заявление о применении процедуры внесудебного банкротства.

Заявка. Фото: ДГД Мангистауской области

Как подать заявление на внесудебное банкротство

Посредством данной услуги можно подать заявление о применении или прекращении процедуры внесудебного банкротства. Выбрав нужный пункт на сайте "Электронного правительства", нужно подписать уведомление о том, что заявитель подтверждает свое соответствие условиям признания банкротом во внесудебном порядке.

В частности он должен подтвердить, что:

обязательства не превышают 1600-кратный размер месячного расчетного показателя;

на праве собственности отсутствует имущество, включая находящееся в общей собственности;

отсутствует погашение в течение 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления;

проведены процедуры по урегулированию и (или) взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.

Далее нужно внести сведения о финансовых организациях, где у претендента на банкротство имеются кредиты. Их можно взять из кредитной истории.

После нужно приложить документы об урегулировании долга с банком второго уровня либо микрофинансовой организацией. Таковыми считаются: отказ кредитора в урегулировании, а также копия заявления либо подтверждение о направлении заявления в электронном формате (в случае отсутствия ответа кредитора).

По долгам перед коллекторскими агентствами документ урегулирования не нужен. Но без добавления какого-либо файла в этой графе подачу заявки нельзя продолжить.

Если заявитель является получателем государственной адресной социальной помощи (АСП) в течение последних шести месяцев или срок неисполнения его обязательств составляет свыше пяти лет.

В первом случае применение процедуры внесудебного банкротства производится, даже если не прошло 12 месяцев просрочки по платежу. А во втором – можно подать на внесудебное банкротство, несмотря на сумму долга, наличие имущества и подтверждение урегулирования задолженности.

Далее нужно подтвердить, что заявитель уведомлен о последствиях банкротства, несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений, а также дает согласие на использование личных сведений из информационных систем и так далее.

После этого остается только подписать заявку посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП) или SMS-пароля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014610-vpervye-v-kazahstane-zhitelyu-aktau-odobrili-zayavku-o-primenenii-vnesudebnogo-bankrotstva/