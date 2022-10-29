Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 29 октября 2022

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 29 октября 2022, курс тенге к доллару составляет 467.00 (+1.64), к евро – 464.76 (-2.32), к рублю – 7.58 (-0.01).

Курс валют в Алматы на 29 октября 2022

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

"Арсенал-Exchange" – 463.00 / 470.00

Нурбанк – 464.00 / 472.00

Som Exchange – 470.00 / 474.50

Halyk Bank – 465.20 / 473.20

МиГ – 468.50 / 473.50

CenterCredit – 467.50 / 469.50

Лучший курс покупки доллара в Алматы сегодня – 470.00 (Som Exchange), продажи – 469.50 (CenterCredit).*

Курс евро в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

CenterCredit – 462.50 / 469.50

Som Exchange – 467.00 / 472.00

Halyk Bank – 462.67 / 470.17

Нурбанк – 462.00 / 470.00

"Арсенал-Exchange" – 463.00 / 470.00

МиГ – 467.50 / 473.50

Лучший курс покупки евро в Алматы сегодня – 467.50 (МиГ), продажи – 469.50 (CenterCredit).*

Курс рубля в Алматы

Курсы разных банков и обменных пунктов:

CenterCredit – 7.00 / 8.00

"Арсенал-Exchange" – 7.15 / 7.50

Halyk Bank – 6.37 / 7.70

Нурбанк – 6.42 / 7.67

МиГ – 7.17 / 7.47

Som Exchange – 7.25 / 7.40

Лучший курс покупки рубля в Алматы сегодня – 7.25 (Som Exchange), продажи – 7.40 (Som Exchange).*

Курс валют в Астане на 29 октября 2022

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Лучший курс покупки доллара в Астане сегодня – (), продажи – ().*

Курс евро в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Лучший курс покупки евро в Астане сегодня – (), продажи – ().*

Курс рубля в Астане

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Лучший курс покупки рубля в Астане сегодня – (), продажи – ().*

Курс валют в Шымкенте на 29 октября 2022

Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Шымкента и банках Республики Казахстан.

Курс доллара в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Нурбанк – 464.00 / 472.00

CenterCredit – 467.50 / 469.50

Halyk Bank – 465.20 / 473.20

Лучший курс покупки доллара в Шымкенте сегодня – 467.50 (CenterCredit), продажи – 469.50 (CenterCredit).*

Курс евро в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

Halyk Bank – 462.67 / 470.17

CenterCredit – 462.50 / 469.50

Нурбанк – 462.00 / 470.00

Лучший курс покупки евро в Шымкенте сегодня – 462.67 (Halyk Bank), продажи – 469.50 (CenterCredit).*

Курс рубля в Шымкенте

Курсы разных банков и обменных пунктов:

CenterCredit – 7.00 / 8.00

Halyk Bank – 6.37 / 7.70

Нурбанк – 6.42 / 7.67

Лучший курс покупки рубля в Шымкенте сегодня – 7.00 (CenterCredit), продажи – 7.67 (Нурбанк).*

Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы.

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*Лучшие курсы продажи и покупки валют актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1994844-nalichnye-kursy-valyut-v-almaty-astane-i-shymkente-na-29-oktyabrya-2022/