Наличные курсы валют в Алматы, Астане и Шымкенте на 29 октября 2022

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 29 октября 2022, курс тенге к доллару составляет 467.00 (+1.64), к евро – 464.76 (-2.32), к рублю – 7.58 (-0.01).
Курс валют в Алматы на 29 октября 2022
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Алматы и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- "Арсенал-Exchange" – 463.00 / 470.00
- Нурбанк – 464.00 / 472.00
- Som Exchange – 470.00 / 474.50
- Halyk Bank – 465.20 / 473.20
- МиГ – 468.50 / 473.50
- CenterCredit – 467.50 / 469.50
Лучший курс покупки доллара в Алматы сегодня – 470.00 (Som Exchange), продажи – 469.50 (CenterCredit).*
Курс евро в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 462.50 / 469.50
- Som Exchange – 467.00 / 472.00
- Halyk Bank – 462.67 / 470.17
- Нурбанк – 462.00 / 470.00
- "Арсенал-Exchange" – 463.00 / 470.00
- МиГ – 467.50 / 473.50
Лучший курс покупки евро в Алматы сегодня – 467.50 (МиГ), продажи – 469.50 (CenterCredit).*
Курс рубля в Алматы
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 7.00 / 8.00
- "Арсенал-Exchange" – 7.15 / 7.50
- Halyk Bank – 6.37 / 7.70
- Нурбанк – 6.42 / 7.67
- МиГ – 7.17 / 7.47
- Som Exchange – 7.25 / 7.40
Лучший курс покупки рубля в Алматы сегодня – 7.25 (Som Exchange), продажи – 7.40 (Som Exchange).*
Курс валют в Астане на 29 октября 2022
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
Лучший курс покупки доллара в Астане сегодня – (), продажи – ().*
Курс евро в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
Лучший курс покупки евро в Астане сегодня – (), продажи – ().*
Курс рубля в Астане
Курсы разных банков и обменных пунктов:
Лучший курс покупки рубля в Астане сегодня – (), продажи – ().*
Курс валют в Шымкенте на 29 октября 2022
Ниже собраны актуальные курсы покупки и продажи наличного доллара, евро и рубля в обменных пунктах Шымкента и банках Республики Казахстан.
Курс доллара в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Нурбанк – 464.00 / 472.00
- CenterCredit – 467.50 / 469.50
- Halyk Bank – 465.20 / 473.20
Лучший курс покупки доллара в Шымкенте сегодня – 467.50 (CenterCredit), продажи – 469.50 (CenterCredit).*
Курс евро в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- Halyk Bank – 462.67 / 470.17
- CenterCredit – 462.50 / 469.50
- Нурбанк – 462.00 / 470.00
Лучший курс покупки евро в Шымкенте сегодня – 462.67 (Halyk Bank), продажи – 469.50 (CenterCredit).*
Курс рубля в Шымкенте
Курсы разных банков и обменных пунктов:
- CenterCredit – 7.00 / 8.00
- Halyk Bank – 6.37 / 7.70
- Нурбанк – 6.42 / 7.67
Лучший курс покупки рубля в Шымкенте сегодня – 7.00 (CenterCredit), продажи – 7.67 (Нурбанк).*
Информация получена из официальных источников – сайтов казахстанских банков и обменных пунктов Алматы.
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*Лучшие курсы продажи и покупки валют актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1994844-nalichnye-kursy-valyut-v-almaty-astane-i-shymkente-na-29-oktyabrya-2022/