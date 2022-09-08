На единую систему QR-кодов хотят перевести банки Казахстана

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Вице-министр торговли и интеграции Асель Жанасова заявила о планах по переходу казахстанских банков на единую систему QR-кодов, передает корреспондент NUR.KZ.

Асель Жанасова на форуме электронной коммерции заявила, что QR-коды также являются платежным инструментом.

"Мы в прошлом году работали, чтобы уравнять QR-оплату, стандартизацию QR-кодов.

Неважно, клиентом какого банка вы являетесь. Есть QR – любой банк должен "читать" друг друга. Не надо иметь 10 POS-терминалов, не надо бизнесу платить за каждый терминал: пусть будет один терминал, который может работать со всеми участниками рынка", – добавила она.

Вице-министр отметила, что этом году все банки доработают свои системы, и у каждого гражданина будет возможность платить с помощью QR через любой терминал.

"Они (банки – прим. ред.) смогут друг друга "читать", – резюмировала спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1986820-na-edinuyu-sistemu-qr-kodov-hotyat-perevesti-banki-kazahstana/