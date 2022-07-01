Доходность некоторых депозитов увеличится в Казахстане

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Банковский вклад является одним из наиболее популярных способов хранения накоплений. Теперь доходность некоторых из них повысится. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Вкладывая деньги в банк, казахстанцы стремятся получить не только защиту своих сбережений, но и определенную прибыль.

При этом они могут выбирать виды депозитов по своим предпочтениям:

срочный – со строго ограниченным сроком, но более высоким вознаграждением;

несрочный – с автоматическим продлением, но меньшей доходностью;

сберегательный – самый прибыльный, но досрочно снимать деньги будет крайне невыгодно.

Ранее мы подробнее рассказывали о плюсах и минусах отдельных видов депозитов, чтобы казахстанцы могли выбрать наиболее выгодный вариант.

Теперь, как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов, доходность сберегательных вкладов на август 2022 года будет повышена.

Сколько составит вознаграждение

По сберегательным депозитам на срок 3 и 6 месяцев ставки вознаграждения увеличились на 0,5 и 1,0 процентный пункт. Соответственно теперь их доходность составит 15% и 15,5%. А на июль эти ставки равны 14,5% по обоим видам вкладов.

Максимальные ставки по депозитам в Казахстане на август 2022 года. Источник: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

В свою очередь, по сберегательным депозитам на 12 месяцев вознаграждение выросло с 15,1 до 15,2%, а при сроке на 24 месяца – с 12,3 до 12,5%.

По остальным видам депозитов максимальные ставки остались без изменений.

Напомним, что в 2022 году также были увеличены суммы гарантирования по сберегательным депозитам с 15 до 20 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1976578-dohodnost-nekotoryh-depozitov-uvelichitsya-v-kazahstane/