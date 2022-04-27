Сколько казахстанцев заложили свое имущество в банках онлайн

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Раньше при регистрации залога на недвижимость казахстанцы сталкивались со всей мощью бюрократического аппарата. Хождение за справками и регистрация документов требовали личного присутствия клиента. Весь процесс мог занять несколько дней. Как изменилось оказание этой услуги и сколько казахстанцев заложили свое имущество онлайн, узнали журналисты NUR.KZ.

Госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с некоторыми банками второго уровня еще год назад запустила пилотный проект, который перевел на "онлайн-рельсы" процесс оказания услуги "Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество". Услуга работает с новомодной технологией Blockchain, которая, к слову, показала себя очень хорошо.

Сколько граждан заложили свое имущество с помощью новых технологий

Суть проекта заключалась в полной автоматизации процесса регистрации залога. Blockchain-технология обеспечивала прозрачность подачи, обработки и регистрации залога на недвижимость. Таким образом удалось полностью исключить человеческий фактор из цепочки оказания услуги.

С момента появления возможности оформить залог на недвижимое имущество онлайн, этой возможностью воспользовалось более 11 тысяч казахстанцев. Пользуются этой услугой по разным причинам, например, при оформлении кредитов с залогом. Однако, стоит отметить, что порядок получения данной услуги после внедрения технологии Blockchain сильно изменился.

Как это происходило раньше

Казахстанец, которому нужно заключить договор залога в банке, сначала должен был прийти с этим договором в ЦОН, зарегистрировать его, получить там же справку об обременении и отнести все полученные документы обратно в банк.

Много лишних действий, много затраченных нервов и времени. Срок оказания услуги составлял три дня.

Как это происходит сейчас

После полной автоматизации процесса срок оказания услуги сократился до одного дня. Более того, теперь клиенту, которому нужно зарегистрировать договор залога, не нужно никуда ходить. Все ограничивается несколькими кликами мышки, а сам процесс от подачи до регистрации занимает всего три минуты.

С момента запуска проекта казахстанцы успели подать 11 515 заявлений на государственную регистрацию залога. Заявки принимались через три банка:

"Отбасы банк" - 6429 заявок;

"Народный банк Казахстана" - 2629 заявок;

"Банк Фридом Финанс Казахстан" - 2457 заявок.

Как уже упоминалось выше, теперь при оказании услуги полностью исключен человеческий фактор. Правовой анализ был автоматизирован и время от момента подачи банками заявки до регистрации составляет всего 3 минуты. Всего через автоматизацию правового анализа было подано 2591 заявление.

Технология Blockchain качественно улучшила работу банков и госкорпорации "Правительство для граждан". И сейчас данную услугу, которая работает с этой технологией, можно получить в несколько кликов мыши, а результат можно проверить в любой момент в личном кабинете электронного правительства.

Но самое важное заключается в том, что технология Blockchain отличается исключительной надежностью.

Что из себя представляет Blockchain

Blockchain-технология была создана специально для криптовалюты. По своей сути "блокчейн", как следует из названия, является цепочкой блоков, которые неразрывно связаны между собой.

Каждый последующий блок хранит информацию, которая подтверждает достоверность предыдущего. Убрать какой-то блок, чтобы скрыть информацию, невозможно. Зато при каждой новой операции цепочка удлиняется на еще один блок.

Таким образом, данная технология способна обеспечивать максимальную прозрачность любого процесса, будь то транзакции криптовалют или же работа государственных структур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1966960-skolko-kazahstantsev-zalozhili-svoe-imuschestvo-v-bankah-onlayn/