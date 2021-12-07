Что делать с испорченными купюрами тенге, рассказали в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Если у вас случайно порвалась, обгорела или по каким-то другим причинам испортилась казахстанская банкнота, вы можете обменять ее на новую соответствующего номинала. Подробнее читайте в материале NUR.KZ

По сообщению Национального банка РК, с начала 2021 года года было обменяно 2542 банкноты из принятых 3 079 сомнительных купюр и монет.

На экспертизу в филиалы Нацбанка постоянно поступают испорченные банкноты: порванные, отсыревшие или обгоревшие. Они собираются экспертами по фрагментам и восстанавливаются.

Если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины, письменные и цифровые знаки, обозначающие ее номинал, имеют незначительные повреждения, которые не препятствуют определению ее подлинности, то она подлежит безусловному обмену на пригодную к обращению купюру во всех банках второго уровня, филиалах Казпочты и Нацбанка.

Если тенге любого номинала сохранился лишь на 50% от величины своей поверхности, то купюру можно сдать в филиалы Нацбанка на экспертизу для установления ее подлинности и платежности.

Для этого требуются определенные действия с поврежденными купюрами:

осторожно собрать все оставшиеся фрагменты;

не вынимать фрагменты из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились;

обернуть испорченные купюры чем-то мягким и положить в коробку для максимального сохранения их площади;

отнести их в территориальный филиал Национального Банка для проведения экспертизы.

Иллюстративное фото: Pixabay

Проверка купюр осуществляется бесплатно, но занимает длительное время.

Подлинные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, будут обменяны на новые.

Между тем банками второго уровня может взиматься комиссия за услуги обмена согласно внутренним нормативным документам.

Так же отметим, что Нацбанк РК не обменивает поврежденные купюры иностранных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1945665-chto-delat-s-isporchennymi-kupyurami-tenge-rasskazali-v-natsbanke/