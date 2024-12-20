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Эзотерика

Путешественница побывала в Италии и раскрыла секреты долгой жизни местных

Опубликовано:

Улица в Италии
Италия. Иллюстративное фото: pexels.com

Тревел-блогер побывала в Италии и раскрыла секреты долголетия местных жителей. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге под названием "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

По словам путешественницы, первое правило итальянцев - не спешить. Местные умеют наслаждаться моментом и радоваться даже мелочам: долгие ужины с друзьями, которые они специально растягивают, разговоры обо всем на свете, но всегда на позитивной ноте. 

"Зачем торопиться? Надо жить настоящим и медленно проживать каждый момент. Вот применено такая философия у итальянцев, по моим наблюдениям", - поделилась девушка.

Кроме того, им важно быть активными членами общества. Даже пожилые люди в Италии участвуют в волонтерских организациях, у них дома всегда много гостей, а телефон разрывается от звонков.

Как отметила блогер, многие исследования показывают, что общение и хорошие отношения с окружающими в большей степени, чем деньги или слава, делают людей счастливыми на протяжении всей их жизни. 

Кроме того, у итальянцев средиземноморская диета. Независимо от материального положения или статуса большая часть населения может позволить себе покупать свежую и полезную еду. Местные могут экономить на многом, но не на еде.

Продукты всегда должны быть качественными и свежими. Это сезонные фрукты и овощи, предпочтительно, цельные зерна, бобовые и оливковое масло первого отжима. 

Также итальянцы любят много гулять, иногда просто неспешно идя по улицам. Выходной день - они едут в какой-нибудь ресторан в горах, а затем прогуляться по окрестностям или к ближайшему озеру. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Мне нравится, что итальянские города оборудованы велодорожками, все просчитано так, чтобы людям было удобно кататься на велосипедах. Я сама часто катаюсь на велосипеде и постоянно вижу много людей разных возрастов, которые куда-то едут на своих велосипедах. Возле супермаркета обязательно будет парковка для велосипедов", - говорит путешественница.

Она добавила, что у итальянцев есть, чему поучиться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2202510-puteshestvennica-pobyvala-v-italii-i-raskryla-sekrety-dolgoy-zhizni-mestnyh/

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