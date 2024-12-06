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Названы альтернативы Турции с системой "все включено"

Опубликовано:

Отель в ОАЭ
ОАЭ. Иллюстративное фото: pexels.com

Система "все включено" есть во многих странах. Альтернативы Турции назвал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает NEWS.ru.

По его словам, в качестве альтернативы Турции можно назвать Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Кубу. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Система "все включено" есть во многих странах, даже на Мальдивах. Но Турция в любом случае занимает первое место", - отметил Дмитрий Горин.

При этом эксперт высказался и о предложении турецкого турбизнеса отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции.

Он исключил полный отказ Турции от "все включено". По его словам, поток туристов в эту страну только растет, а система all inclusive очень выгодна как туристам, так и отельерам, и она настолько популярна, что ее дополняют. А все спекуляции на тему отмены, подчеркнул Горин, это лишь частные мнения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2196783-nazvany-alternativy-turcii-s-sistemoy-vse-vklyucheno/

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