Курорт Таиланда, который лучше Паттайи и Пхукета

Турагент Тариел Гажиенко в своем Instagram назвал курорт Таиланда, который, по его мнению, лучше таких популярных мест, как Паттайя и Пхукет, передает NUR.KZ.

Эксперт посоветовал обратить внимание на Као Лак. Это курортный город на западном побережье перешейка полуострова Малакка в Андаманском море, примерно в ста километрах от Пхукета. Он знаменит своими белоснежными пляжами и высоким уровнем сервиса. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Турагент отметил, что Као Лак лучше более известных Паттайи и Пхукета.

"Он лучше по многим показателям, но он менее раскрученный, поэтому там меньше людей. Что, кстати, даже плюс.

Там громадные зеленые отели с классными пляжами. Много отелей с привычной и любимой системой питания "все включено".

Нет толп туристов, при этом отдых более красивый и бюджетный по сравнению с популярными курортами Таиланда", - поделился специалист.

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