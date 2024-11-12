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"Не могу поверить": туристка побывала в доме шведской семьи и поделилась впечатлениями

Опубликовано:

Дом в Швеции
Дом. Фото: "Лайк Трэвел Путешествия"/Дзен

Туристка побывала в доме шведской семьи и описала его фразой "не могу поверить". Своими впечатлениями она поделилась в блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

По словам девушки, дом находится в маленьком городке Эльмухт в Швеции с населением около 11 тысяч человек. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Она отметила, что снаружи он выглядит очень скромно, но внутри - нечто.

"Вроде бы все просто, ничего особенного, но в то же время очень стильно, уютно и красиво", - рассказала путешественница.

Также она была удивлена, что в Швеции у людей тоже есть огороды с деревьями, цветами, овощами и фруктами и различные постройки.

"На мой взгляд, ключевые отличия вот в чем: во-первых, это нет заборов, которые отделяют дом от остальных, есть лишь ограждения огорода в виде сетки.

Практически у всех до единого есть открытая терраса, и это не роскошь, а обыденность для людей. Они могут пить кофе по утрам и обедать на свежем воздухе круглый год, потому что климат позволяет. И шведы этим активно пользуются", - поделилась туристка.

По словам девушки, в доме, где она была, отличное расположение с видом на озеро.

"Когда я увидела интерьер, то не могла поверить, что это обычная шведская деревня, и что дом принадлежит не зажиточной семье, а простой", - рассказала она.

В доме контрастное сочетание белого и черного. Есть гостиная, столовая, кухня, уютная спальня на втором этаже с балконом, с которого открывается вид на озеро.

"Я не могу налюбоваться и поверить, что это самый обычный дом среднестатистической шведкой семьи, живущей в провинции", - отметила туристка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2182290-ne-mogu-poverit-turistka-pobyvala-v-dome-shvedskoy-semi-i-podelilas-vpechatleniyami/

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