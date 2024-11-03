Туристам ответили, можно ли купаться в Турции в ноябре

В социальных сетях туристы обсуждают, можно ли в ноябре купаться в Турции. По словам турагента Марии Шекер, в Анталье в конце октября стояла жара до 28 градусов, температура воды - 24-25 градусов, передает TourDom.ru.

По мнению пользователей, конец октября и до середины ноября - лучшее время для поездки на курорты Средиземноморского побережья: не слишком жарко и море еще не успело остыть.

"Для меня лично сейчас очень комфортный отдых в Турции: днем +28…+30, но нет знойной жары, дышать легко. Море теплое, заходить только прохладно", - написал один из туристов.

С ним согласен другой. Он говорит, что сейчас находится в Аланье. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Вечерами нужна теплая кофта, но как выходит солнце, воздух прогревается сильно. Сегодня 32 градуса. Температуру воды, к сожалению, не знаю, но плавать очень здорово. Обгореть можно легко, лучше запастись кремом для загара", - поделился путешественник.

По словам очевидцев, загрузка турецких курортных отелей сейчас высокая.

"Народу на пляже очень много, купаются все: от малышей до пенсионеров", - отмечают туристы.

В связи с жаркой погодой многие гостиницы продлевают действие летних концепций - бары и рестораны продолжают свою работу. В то же время в некоторых отелях, несмотря на теплое море, уже включают подогрев открытых бассейнов и аквапарков.

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