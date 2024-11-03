Top.Mail.Ru
Досуг

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Туристам ответили, можно ли купаться в Турции в ноябре

Опубликовано:

Анталья
Анталья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В социальных сетях туристы обсуждают, можно ли в ноябре купаться в Турции. По словам турагента Марии Шекер, в Анталье в конце октября стояла жара до 28 градусов, температура воды - 24-25 градусов, передает TourDom.ru.

По мнению пользователей, конец октября и до середины ноября - лучшее время для поездки на курорты Средиземноморского побережья: не слишком жарко и море еще не успело остыть.

"Для меня лично сейчас очень комфортный отдых в Турции: днем +28…+30, но нет знойной жары, дышать легко. Море теплое, заходить только прохладно", - написал один из туристов.

С ним согласен другой. Он говорит, что сейчас находится в Аланье. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Вечерами нужна теплая кофта, но как выходит солнце, воздух прогревается сильно. Сегодня 32 градуса. Температуру воды, к сожалению, не знаю, но плавать очень здорово. Обгореть можно легко, лучше запастись кремом для загара", - поделился путешественник.

По словам очевидцев, загрузка турецких курортных отелей сейчас высокая.

"Народу на пляже очень много, купаются все: от малышей до пенсионеров", - отмечают туристы.

В связи с жаркой погодой многие гостиницы продлевают действие летних концепций - бары и рестораны продолжают свою работу. В то же время в некоторых отелях, несмотря на теплое море, уже включают подогрев открытых бассейнов и аквапарков.

Планируя путешествие в Турцию или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2182238-turistam-otvetili-mozhno-li-kupatsya-v-turcii-v-noyabre/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie