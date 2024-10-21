Тревел-блогеры рассказали, что их удивило в Канаде

Безопасность, приветливые люди и высокий уровень жизни - все это привлекает в Канаду многочисленных путешественников. Но некоторые местные особенности могут удивить туристов. Подробнее о них рассказала "Лента.ру".

Например, автор тревел-блога "Делайчехочешь" отправился в Ванкувер со своей девушкой и рассказал, что бездомные в этом городе не просят у прохожих денег, не пристают и не выглядят агрессивно. Более того, у многих из них есть телефоны, а некоторые даже используют ноутбуки.

"Бомжи с ноутбуками? Оказалось, что это совершенно нормальное явление для Ванкувера. Видимо, они просто "цифровые" бездомные. Да, такие вот новые времена", - поразился путешественник.

Еще одна особенность Канады, по его словам, это плохие дороги.

"Асфальт… Ну, скажем так, он там есть. Иногда. И когда он есть, кажется, что его положили скорее для красоты, чем для комфорта. Пару раз мне даже показалось, что мы едем по старому ковру из бабушкиного дома - везде трещины, кочки, да и сам ковер явно уже пора заменить!" - поделился блогер.

Однако само автомобильное движение в Канаде более спокойное, чем в США. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Путешественник отметил, что там водитель может расслабиться, не спеша ехать по своим делам и наслаждаться видом, не оглядываясь через плечо и не боясь, что кто-то начнет сигналить, требуя ускориться.

Другая туристка призналась, что в Ванкувере она повсюду слышала русскую речь. По ее мнению, многие едут в эту страну, потому что она им кажется вполне понятной и близкой.

Во-первых, климат: снег, длинные зимы, замерзшие озера, березы, грибы и ягоды. Во-вторых, здесь есть ощущение безопасности.

Также в местных магазинах можно найти знакомые упаковки гречки или сгущенки, только вот цены поражают. Гречка стоит 5-6 долларов за килограмм (2400-2900 тенге), ржаной хлеб - 5-7 долларов (2400-3400 тенге), творог - 7-8 долларов (3400-3900 тенге).

Еще удивительным блогерше показалось то, что здесь много гостей из Китая.

Также ее ошеломили цены на жилье в Канаде.

"В Ванкувере или Торонто люди легко оставляют половину своей зарплаты только за крышу над головой. То самое место, где вам придется спать после бесконечного и трудного рабочего дня, пытаясь накопить на тот самый первоначальный взнос в банк", - поделилась девушка.

Туристка подчеркнула, что спрос на жилье в этой стране растет с невероятной скоростью и вслед за ним увеличиваются и цены. В 2024 году однокомнатную квартиру в Ванкувере можно снять по цене роскошной виллы на Бали.

"Вот так и выходит, что в стране, где кажется, что места всем хватит, находишь себя в очереди на крошечную студию, будто пытаешься купить билет на последний сеанс популярного фильма. И в этом фильме все роли уже заняты, а ты все еще ждешь за кулисами", - посетовала путешественница.

Другая тревел-блогерша, которая прожила в Канаде 20 лет, отметила, что один из главных минусов этой страны - медицина.

"Ждать свою очередь несколько часов или даже 24 часа в травмпункте - норма. Серьезную операцию можно ожидать месяцами и даже годами. Скорая помощь - платная и очень дорогая. Например, моей знакомой вызвали "скорую" и отвезли в больницу в 10 минутах от ее дома. За такой люкс она заплатила 80 долларов (около 40 тыс. тенге)", - рассказала она.

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