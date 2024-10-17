Туристы поделились курьезной историей об общении на чужом языке
Опубликовано:
Супруги из Стокгольма (Швеция) вместе с детьми проводили летние каникулы в Швейцарии и старались говорить на местном языке, находясь там. Однажды с ними произошла курьезная ситуация, которой они поделились с изданием Newsweek.
В Швейцарии не менее четырех официальных языков: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.
"Мы с женой стараемся изо всех сил овладевать языками, когда путешествуем - она старается говорить по-немецки, а я - по-французски, так что это всегда увлекательное испытание", - рассказал путешественник.
И вот, находясь в немецкоговорящей части Швейцарии, после долгого похода по горам семья зашла в кафе перекусить.
По прибытии жена проверила свои знания немецкого и спросила, принимают ли они оплату через Apple Pay, поскольку у них не было наличных.
"Мы были рады услышать, что они это делают, но вместо того, чтобы принести меню, официант принес два яблочных штруделя", - поделился мужчина.
Турист добавил, что Apple Pay и яблочный пирог на немецком звучат несколько похоже. По его словам, это было забавное недоразумение.
"К счастью, штрудель был вкусным, так что претензий не возникло", - заметил мужчина.
Планируя путешествие в Швейцарию или любую другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2175150-turisty-podelilis-kureznoy-istoriey-ob-obshchenii-na-chuzhom-yazyke/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.