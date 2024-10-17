Туристы поделились курьезной историей об общении на чужом языке

Супруги из Стокгольма (Швеция) вместе с детьми проводили летние каникулы в Швейцарии и старались говорить на местном языке, находясь там. Однажды с ними произошла курьезная ситуация, которой они поделились с изданием Newsweek.

В Швейцарии не менее четырех официальных языков: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Мы с женой стараемся изо всех сил овладевать языками, когда путешествуем - она старается говорить по-немецки, а я - по-французски, так что это всегда увлекательное испытание", - рассказал путешественник.

И вот, находясь в немецкоговорящей части Швейцарии, после долгого похода по горам семья зашла в кафе перекусить.

По прибытии жена проверила свои знания немецкого и спросила, принимают ли они оплату через Apple Pay, поскольку у них не было наличных.

"Мы были рады услышать, что они это делают, но вместо того, чтобы принести меню, официант принес два яблочных штруделя", - поделился мужчина.

Турист добавил, что Apple Pay и яблочный пирог на немецком звучат несколько похоже. По его словам, это было забавное недоразумение.

"К счастью, штрудель был вкусным, так что претензий не возникло", - заметил мужчина.

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