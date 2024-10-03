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Эзотерика

Зеленый оазис в степи: чем привлекает туристов Баянаул

Опубликовано:

Баянаул
Баянаул. Кадр из видео: mir24.tv

Курорт Баянаул - одно из самых популярных мест отдыха в Казахстане. Национальный природный парк часто называют "Горной страной": четыре озера окружены скалистыми холмами. Его создали, чтобы сохранить растительный и животный мир зеленого оазиса в степи, передает "Мир 24".

На территории в Павлодарской области в 70 тыс. га произрастает более 460 видов деревьев, кустарников, некоторые из них занесены в Красную книгу. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Сама природа создает композиции из камней и зеленых уголков. Баянаульский парк богат лесами, причем не только сосновыми и березовыми. У путешественников популярна, например, роща черной ольхи.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

"Вдоль ручьев произрастает именно реликтовая древесная порода, которая занесена в Красную книгу Республики Казахстан. По Казахстану она произрастает в Буйратауском нацпарке, Каркаралинском, Боровом, а также у нас.

По площади по Казахстану 500 гектаров занимает больше, по большинству у нас, в Баянаульском нацпарке. Также она произрастает в Канаде, в России встречается серый вид ольхи", - рассказала руководитель отдела науки и мониторинга Баянаульского национального природного парка Динара Куншуакова.

Здесь живут до 50 видов птиц и около 40 видов лесных и степных животных, включая занесенных в Красную книгу архаров, популяция которых практически утеряна. По словам лесничих, эти дикие животные порой спускаются с гор к озеру у ольховой рощи.

"Архары - это наш горный казахстанский баран. Если стрессовой ситуации не бывает, то он приносит по два приплода, детеныша. Если какие-то стрессы идут, то строго приносят по одному приплоду. Поэтому на сегодня более 760 голов. Это визуальный подсчет идет.

Каждый егерь и госинспектор ведет дневник учета движения, фенологию. И там мы отражаем, сколько рыси, у нас туркестанская рысь здесь водится, более 20 штук уже. Более 78 лосей мы насчитали - это буквально за прошлый год. Сейчас же детенышей прибавляется, у нас поголовье еще вырастет. Потом волки, около 70 волков", - рассказал директор Баянаульского национального природного парка Аждар Жусупов.

Баянаул привлекает не только сказочными пейзажами, но и считается одним из мест паломничества у мусульман.

На территории национального парка находятся 24 археологических памятника. Одна из достопримечательностей - пещера Коныр-Аулие. Существует легенда, что в ней некогда жил праведник, спасшийся от Всемирного потопа.

Паломники приходят сюда, чтобы совершить омовение в небольшом источнике и почтить память святого.

"Мы всем педагогическим составом школы приехали в Баянаул, чтобы посетить святые места и, в частности, эту пещеру. Для казахов она имеет сакральный смысл", - отметила директор школы-гимназии имени Абая Караганды Жадыра Баймулдина.

"Даже императоры гуннов, тюркские каганы, казахские ханы, все властные люди и великие ученые, кто побывал здесь - все, склоняя голову, заходят. Это место предназначено для нуждающихся людей. Кому со здоровьем не так, кому сына, кому дочери, кому что надо, те люди с жертвоприношениями здесь ночуют", - заявил государственный инспектор Баянаульского национального природного парка Алтынбек Курманов.

Казахстан располагает 19-ю курортно-туристическими зонами, которые продолжают привлекать как отечественных, так и иностранных гостей.

Только за последние полгода количество внутренних туристов в Казахстане достигло 3,5 млн человек. Маршруты в курортных зонах страны разнообразные - от развлекательных и спортивных до культурно-познавательных и экологических.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2168911-zelenyy-oazis-v-stepi-chem-privlekaet-turistov-bayanaul/

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