Когда выгоднее отдыхать с детьми в Турции
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Туристам рекомендуют для отдыха с детьми в Турции выбирать конец августа и начало сентября. В это время можно купить путевку дешевле. Об этом сообщила директор одного из турагентств Алина Балыбердина, передает URA.RU.
"Если ваши дети еще не ходят в школу, лучше лететь с ними на отдых с 25 августа по 15 сентября. Это период начала нового учебного года, поэтому спрос на путевки снижается и цены становятся довольно привлекательными", - рассказала турагент.
Она добавила, что если рассматривать цены на популярные семейные турецкие курорты, то выгода в этот период может быть значительной. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.
Отметим, что курорты Турции стали символом качественного отдыха. Путешествие в эту страну дает возможность отдохнуть в отелях по системе "все включено" и посетить памятники древних цивилизаций. Здесь предлагают как элитный, так бюджетный виды отдыха.
Ранее были названы пять причин поехать с детьми в турецкий Белек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2142100-kogda-vygodnee-otdyhat-s-detmi-v-turcii/