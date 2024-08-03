Когда выгоднее отдыхать с детьми в Турции

Туристам рекомендуют для отдыха с детьми в Турции выбирать конец августа и начало сентября. В это время можно купить путевку дешевле. Об этом сообщила директор одного из турагентств Алина Балыбердина, передает URA.RU.

"Если ваши дети еще не ходят в школу, лучше лететь с ними на отдых с 25 августа по 15 сентября. Это период начала нового учебного года, поэтому спрос на путевки снижается и цены становятся довольно привлекательными", - рассказала турагент.

Она добавила, что если рассматривать цены на популярные семейные турецкие курорты, то выгода в этот период может быть значительной. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Отметим, что курорты Турции стали символом качественного отдыха. Путешествие в эту страну дает возможность отдохнуть в отелях по системе "все включено" и посетить памятники древних цивилизаций. Здесь предлагают как элитный, так бюджетный виды отдыха.

Ранее были названы пять причин поехать с детьми в турецкий Белек.

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