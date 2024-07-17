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Что ждет туристов на Балхаше этим летом

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Палатка на Балхаше
Палатка на Балхаше. Иллюстративное фото: Colobus/Getty Images

Этим летом зоны отдыха и гостиницы на озере Балхаш могут предоставить туристам около 2 тыс. номеров. За три летних месяца курортная зона может принять до 100 тыс. туристов, передает МИА "Казинформ".

В курортную зону в Карагандинской области входят город Балхаш, поселок Торангалык и Шубартубек, где в течение года функционируют 20 гостиниц и 54 зоны отдыха. Всего в фонде около 1800 номеров.

В городе Балхаше есть 24 пляжа, где разрешено купаться. За безопасностью отдыхающих будут смотреть 9 водолазов и 6 единиц спецтехники.

Сейчас в городе также ремонтируют набережную, проект реконструкции городского пляжа стоит более 4 млрд тенге.

Также в этом году планируется сдача 7 зон отдыха с 219 номерами и 476 койками для отдыхающих. В строительство вложено 1,5 млрд тенге.

Во многих зонах отдыха туристам доступны разные развлечения, в том числе и водные. На пляжах дают в аренду гидроциклы, катера, можно покататься на бананах и воздушных диванах.

Добраться до Балхаша можно двумя способами: автомобилем или на поезде. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Путь по трассе от Астаны до Балхаша составляет 543 км, от Караганды - 358 км, а от Алматы - 644 км.

По железной дороге астанчане могут добраться до города на поездах "Астана-Семей", "Астана-Достык", а карагандинцы на тех же поездах и еще на отдельном поезде "Караганда-Балхаш". Цены на билеты варьируются от 3800 до 8500 тенге.

Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2135088-chto-zhdet-turistov-na-balhashe-etim-letom/

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