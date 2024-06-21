Туристка бюджетно отдохнула на Сейшелах и сравнила их с Мальдивами. Ей по душе пришлось больше первое направление. Своим мнением девушка поделилась на портале "Тонкости туризма".

По словам путешественницы, она отдыхала на острове Праслен - это второй по величине остров Сейшел. Но прибыли они сначала на Маэ, где находится столица Виктория и международный аэропорт Пуант-Ларю. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Их выбор пал на небольшой бюджетный отель, где минимум отдыхающих. Из питания в гостинице они брали только завтраки, обедали и ужинали в местной пиццерии и кафе.

"Все стоило недорого, порции большие, но некоторые блюда были очень острые", - отметила туристка.

Она добавила, что рядом тоже были отели с ресторанами, где можно было пообедать или поужинать, но уже дороже.

Пляж при их отеле ей очень понравился.

"Широкий берег, пологий заход, чистый песок, достаточно тенистых мест с лежаками под пальмами, где можно прятаться от солнца. Пляжные полотенца можно было обменивать хоть каждый час", - говорит девушка.

Проведя отпуск на Сейшелах, путешественница пришла к выводу, что ей здесь больше понравилось, чем на Мальдивах.

"По средним меркам, мы отдохнули очень бюджетно, но впечатлений получили много. Если задаться вечным вопросом: "Мальдивы или Сейшелы?", то для меня ответ очевиден. Я была и на Мальдивах, там тоже прекрасный климат, бирюзовая вода, белый песок, многообразие рыб, акулы (я с ними плавала).

Но мне больше по душе Сейшелы, хотя, может, здесь не так много первоклассных отелей, не так развит сервис. Но тут удивительная и такая разная природа, доброжелательные и отзывчивые местные жители, которые уважительно относятся к личным границам и не навязывают ненужные дополнительные услуги.

Что касается отдыха именно на острове Праслен, то это больше уединенный, романтический отдых, не подходящий для людей, которые любят тусовки и разнообразную культурную программу", - резюмировала девушка.

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