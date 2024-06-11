"Даже развязки покрыты растениями": алматинка рассказала о поездке в малоизвестный казахстанцам Китай

Путешествие в Китай понравится всем: и поклонникам экзотической кухни, и любителям истории, и исследователям городской среды и новых технологий. Жительница Алматы побывала в областях Китая, в которых редко можно встретить казахстанских туристов, и рассказала о своих впечатлениях NUR.KZ.

Казахстанцам для поездки в Китай виза не нужна, по соглашению о безвизовом режиме граждане нашей страны могут находиться в Китае 30 дней. Но нужно быть готовым, что на границе у вас попросят подтверждения брони отелей и обратных билетов.

Население Китая по данным 2022 года 1,412 млрд человек. Свыше ста городов страны имеют население больше миллиона человек. В городах огромные аэропорты, в аэропорту города Ханчжоу более тридцати багажных лент. Для сравнения, в новом терминале аэропорта Алматы багажных лент четыре.

Аэропорт Ханчжоу. Фото: Антипина Елена, NUR.KZ

"Мы прилетели в город Ханчжоу в провинции Чжэцзянь. Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Китай - это чистота и организованность. В городе с населением около десяти миллионов человек нет ощущения переполненности, широкие дороги, просторные тротуары. Меня поразило, что город просто утопает в зелени. Аллеи, клумбы с цветами. Даже столбы опор развязок покрыты вьющимися растениями. Я думаю, что было бы неплохо ввести такую практику в Алматы", - говорит Елена.

Развязки в Китае. Фото: Антипина Елена, NUR.KZ

Китай - родина чая. И одним из самых популярных туристических мест в Китае являются чайные плантации. В последние 30 лет в Китае сделали фокус на развитие экологичного производства чая.

Чайные плантации округа Чжоунин. Фото: Антипина Елена, NUR.KZ

"Мы побывали на чайных плантациях округа Чжоунин. С 1988 года здесь активно придерживаются "зеленого" развития. При производстве чая не нарушается здоровая экологическая среда, чайные кусты растут по соседству с типичными для этой климатической зоны растениями. Благодаря этому чайные плантации, кроме непосредственно производства чая, зарабатывают на экологическом туризме. Нам показали как собирать чай (только два верхних листа), как и при какой погоде чай сушить. И, конечно, как правильно пить белый чай", - рассказала Елена.

Чайный куст. Фото: Антипина Елена, NUR.KZ

Одна из главных китайских достопримечательностей - это китайская кухня. Недаром рестораны китайской кухни популярны по всему миру. Китайская кухня - одна из самых необычных в мире, основная ее особенность - это приправы и соусы.

Корень лотоса. Фото: Антипина Елена, NUR.KZ

"Я люблю китайскую кухню. В Китае едят много рыбы и морепродуктов, очень много экзотических блюд: корень лотоса, бамбук, улитки, мидии. У многих блюд в Китае сложно определить состав, и это тоже одна из особенностей кухни. Повара стараются приготовить рыбу так, чтобы она была похожа на курицу, курицу сделать похожей на тофу, а тофу по вкусу может быть похож на морепродукты", - говорит путешественница.

Уличная еда в Китае. Фото: Антипина Елена, NUR.KZ

Китай обладает одной из самых развитых транспортных систем в мире. Высокоскоростные поезда (CRH) могут развивать скорость до 350 км/ч, связывая крупнейшие города страны, такие как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Путешествие на поезде – это не только быстрый, но и комфортный способ передвижения. В поездах предоставляются различные классы обслуживания, от эконом до бизнес-класса, с удобными сиденьями и возможностью приобретения еды на борту.

Высокоскоростной поезд. Фото: Антипина Елена, NUR.KZ

"Я обязательно поеду в Китай еще не один раз. У страны огромный туристический потенциал, за неделю своего путешествия я успела осмотреть только малую часть. Китай - это не только посещение Великой Китайской стены и пляжный отдых на острове Хайнань. В стране тысячи туристических мест и достопримечательностей, которые стоит посетить", - считает Елена.

Напомним, 10 ноября 2023 года вступил в силу безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.