Rixos Hotels Egypt: как провести незабываемый отдых в Египте

Невероятно живописное Красное море, золотой песок, колоритные улицы, наполненные солнечным светом, и самое главное – история, которая не оставит равнодушным никого. Это все о Египте, одном из самых загадочных уголков на земле, который с каждым годом привлекает все больше и больше туристов. Как можно стать одним из них и провести незабываемый отдых на берегу Красного моря, читайте в обзорном материале корреспондента NUR.KZ.

Для того, чтобы понежиться и позагорать на лазурном берегу Красного моря, полюбоваться неизведанным морским миром (дайвинг, сноркелинг) туристы со всего мира предпочитают ехать в известный египетский курортный город Шарм-эль-Шейх, расположенный на полуострове Синай.

В популярном среди туристов городе недавно состоялся первый туристический форум стран Африки. Данное мероприятие уникально по своему масштабу – в нем участвовали более 3 тысяч гостей из 67 стран, в том числе представители туристических агентств, отельеров, журналистов и других гостей. Цель форума – увеличить поток туристов в Египет и страны африканского континента до 30 млн к 2030 году. Нужно отметить, что страна планирует укрепить свою позицию среди туристических стран мира и для этого активно делает акцент на улучшении условий для туристов как в плане инфраструктуры, так и в сфере оказания услуг.

Примечательно, что одним из главных спонсоров мероприятия является сеть отелей Rixos Hotels Egypt, благодаря которой посетители форума незабываемо провели время. Кроме того, Rixos Hotels Egypt дал гостям возможность наглядно увидеть качественный сервис оказываемый туристам в одной из гостиниц – Rixos Radamis, предоставив места.

Главное преимущество Rixos Radamis Sharm El Sheikh - это удобное расположение. Он расположен на обширной территории у въезда в Набк, всего в 5 км от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. Прекрасно оформленные номера, люксы и уникальные виллы, работающие по концепции "Ультра все включено" гарантируют максимальный комфорт для незабываемого отдыха. В барах и лаунджах представлено разнообразное кулинарное меню с учетом предпочтений посетителей.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Кроме того, гости смогут приятно провести время благодаря развлекательным программам и расслабиться с помощью spa-процедур в spa-центре Anjana. А если гости приехали с семьей, включая маленьких детей, то здесь предусмотрены специальные зоны для детей Rixy Kids Town, где они могут играть, пока родители отдыхают. Вы также можете выбрать комфортные виллы с выходом на живую природу, это поможет вам уединиться и отдохнуть от суеты.

Rixy Kids Town. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

В отеле представлены 865 номеров класса полулюкс и люкс, также 26 роскошных вилл. Каждый из них полностью мебелирован и тщательно стилизован. Насыщенные цвета и яркие тона в номерах поднимут настроение и гарантируют хорошее времяпрепровождение не только детям, но и взрослым.

Один из номеров в отеле. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Номера представлены под разный бюджет, вкус и компанию. Взрослые с детьми зачастую выбирают семейные номера, где могут расположиться 2 взрослых и 2 детей (номер Superior tirana (35-40 м²), а для больших семей есть номер (Tirana (51 м²), где могут поселиться 4 взрослых и 1 ребенок, также номер Junior suite tirana (70 м² - для З взрослых и 1 ребенка).

Семейный номер Tirana. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Отметим, что номера полулюкс состоят из спальни с большой двуспальной кроватью и отдельной гостиной. Светлый и просторный люкс площадью 70 м² располагает собственной террасой или балконом с видом на пышный сад. Оборудован двумя ванными комнатами с душевыми кабинами.

Номер Junior suite tirana. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Для тех, кто любит комфорт и уединение отель предлагает номер с 2 спальнями и отдельной гостиной комнатой (Deluxe suite (100-150 м²).

Двухкомнатный Deluxe suite. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Любители спокойных тонов смогут насладиться номерами BLUE PLANET. В этой серии также можно выбрать номера в зависимости от количества людей и потребностей (семейный номер Blue planet (50-53 м²), Junior suite blue planet (59-65 м²), Senior suite blue planet (67-76 м²), двухкомнатный Deluxe suite (100-150 м²).

Номер Superior blue planet. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Семейный номер Blue planet. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Номер Senior suite blue planet. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Двухкомнатный Deluxe suite. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Также в отеле есть просторные люкс-номера с двумя большими спальнями и отдельной гостиной. Это отличный выбор для семей и тех, кто любит наслаждаться потрясающим видом с высоты.

Отдельного внимания заслуживают виллы отеля. Club Prive от Rixos Sharm Еl Sheikh включает в себя несколько сервисов, которые несомненно сделают отдых комфортным и безопасным. Это VIP-трансфер "отель — аэропорт", приветствие гостей с цветами и шампанским, сладости на вилле при заселении, батлер-сервис, бесплатная доставка еды в номер,VIP Fast Track, подготовка номера ко сну, услуги прачечной, частный павильон на пляже, приоритет при бронировании в ресторанах с обслуживанием по меню. Но и это не все. Виллы также делятся на комфортные и суперкомфортные - премиум.

Гости Premium Villa могут похвастаться собственным бассейном и уютным частным садом с видом на Красное море. Впечатляет и площадь виллы, целых - 825 м², 4 спальни, 1 гостиная и 5 ванных комнат, полностью оборудованная кухня. А собственный сад и бассейн (прохладный или с подогревом) сделает ваш отдых незабываемым. Также в ней есть приватная зона для загара, мини-бар в каждой комнате, который пополняется ежедневно, холодильник с алкогольными и безалкогольными напитками, кондиционер с индивидуальной системой контроля и даже сейф. Также есть на выбор аналогичная вилла Villa Prive площадью поменьше - 459 м². Здесь также предусмотрены вышеупомянутые условия.

Рестораны и бары

Главный ресторан Veranda. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

В отеле 11 ресторанов и 7 различных баров, кафе и лаундж-зон. Фанаты морепродуктов могут побаловать себя в ресторане Salt, любители турецкой кухни обычно идут лакомиться в ресторан Lalezar, а настоящие гурманы могут посетить ресторан мексиканской кухни Cactus. Не выходя за пределы гостиницы можно на любой вкус и бюджет порадовать себя, попробовав разные вкусы различной кухни.

Ресторан Cactus. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Ресторан Salt. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Ресторан Mandarin. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Ресторан L' olivo. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Ресторан Riviera. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Лобби-бар. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Лобби-лаундж. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Тем, кто устал от активного отдыха, отель предлагает расслабиться в спа-центре Аnjana. Здесь опытные терапевты создают индивидуальные спа-процедуры с учетом индивидуальных физических потребностей посетителя. Еще одно преимущество – в отеле есть фитнестренеры Exclusive Sport Club, которые создают отдельные фитнес-программы каждому: от интенсивных тренировок и кроссфита до зумбы, йоги и аквафитнеса.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh. Фото: Rixos Radamis Sharm El Sheikh

Танцевальные шоу, концертные программы, тематические вечеринки и команда артистов подарят вам великолепное настроение. Команда Rixos Radamis не останавливается на достигнутом и старается совершенствовать свои услуги. Так, в скором времени в отеле будут доступны новые проекты, среди которых пляжные отели, тематический парк, торговый центр, спортивный центр, казино, шоу арена, новые рестораны и кафе.

Впрочем, доверить свое путешествие можно одному из самых надежных туроператоров страны - FUN&SUN Kazakhstan. Он является одной из ведущих туристических компаний Казахстана и Центральной Азии, имеющей собственную принимающую службу в Таиланде, Египте, Турции и ОАЭ. Также она включает в себя туроператорскую деятельность, сотрудничая с более чем 2000 агентств. В 2016 году туроператор стал членом ассоциации Фонда гарантирования туристов Казахстана 1Туристік Камкор1, что гарантирует обязательства по защите прав туристов, выезжающих за рубеж.

FUN&SUN Kazakhstan предоставляет рейсы из семи городов Казахстана в направлении Шарм-эш-Шейха (Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Атырау, Костанай, Уральск) круглогодично два раза в неделю. За прошлый год компания отправила в Египет более 106 тыс. туристов и столько же планирует в текущем году. Подробную информацию можно найти на сайте компании.