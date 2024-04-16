Ради чего стоит посетить деревню Цзюньин

В горах на северо-западе города Сямэнь в Китае расположена деревня Цзюньин, которая славится своим чаем. Но еще 30 лет назад из-за истощения природных ресурсов местная чайная отрасль была под угрозой исчезновения. После долгих лет упорного труда населенному пункту удалось преодолеть кризис и вернуться к процветанию, пишет "Российская газета".

Жители деревни Цзюньин в Китае на протяжении многих поколений зарабатывали на жизнь выращиванием чая. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Для обработки чайных листьев перед продажей нужен был огонь, поэтому леса на окрестных холмах активно вырубались на дрова, пока не исчезли полностью.

Это привело к эрозии почвы и падению урожая и качества чая. В 1986 и 1997 годах Цзюньин дважды посещал Си Цзиньпин. Он предложил восстановить леса на холмах.

64-летний Гао Цюаньхуэй - один из жителей деревни, принявших участие в лесонасаждении - своими глазами видел, как эта мера повлияла на жизнь в деревне.

"Раньше горы были голыми, после вырубки лесов вода на них не задерживалась. Из-за этого у нас даже были проблемы с питьевой водой. Потом мы начали высаживать деревья, в этом участвовали многие местные фермеры. Каждой семье выделили саженцы для посадки, и все были очень активны. Теперь горы покрыты зеленью", - говорит Гао Цюаньхуэй.

Горный климат обеспечивает чаю из деревни Цзюньин особый вкус и аромат, а на фоне восстановления экологической среды его качество стало еще выше. Теперь продажа местного чая - снова отличный бизнес. Его реализуют не только по всему Китаю, но и в Японии, Юго-Восточной Азии и других странах и регионах мира.

Сегодня деревню Цзюньин называют образцом защиты окружающей среды - под охраной здесь 270 гектаров лесов, преобразованы в соответствии с новыми подходами и 430 гектаров чайных садов.

В 2023 году деревню Цзюньин посетили 200 тысяч туристов, годовой доход на душу населения достиг 45 тысяч юаней, или 6,5 тыс. долларов.

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