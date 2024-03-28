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Эзотерика

Туристка предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна поездкой

Опубликовано:

Ташкент
Ташкент. Иллюстративное фото: pixabay.com

Тревел-блогер предпочла поездку в Узбекистан Мальдивам и осталась довольна выбором направления для путешествия. Своим опытом она поделилась на платформе "Дзен".

По словам путешественницы, ее подруги часто спрашивают, почему она не отдыхает на море и выбирает необычные направления. В то время, как многие мечтают слетать на Мальдивы, она нашла миллион аргументов в пользу отдыха в Узбекистане еще и зимой. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Девушка отмечает, что, конечно, отпуск на Мальдивах будет стоить дороже, чем в Узбекистане. Однако для нее дело совсем не в деньгах.

"Я давно мечтала попасть в эту страну, была наслышана от своих коллег-блогеров, которые делились впечатлениями от путешествия", - признается она.

По словам туристки, Узбекистан очень красивый.

"Глядя на фото Бухары и Хивы хочется там остаться пожить хотя бы на пару месяцев, чтобы изучить каждую улочку и рассмотреть все здания как следует. Поэтому я решила не откладывать свое знакомство с Узбекистаном и узбеками, а лететь тогда, когда туристов в стране практически нет - в феврале", - рассказывает туристка.

По ее словам, она провела в Ташкенте всего несколько дней, а положительных эмоций просто не пересчитать.

"А на Мальдивах я успею отдохнуть всегда, подобные направления всегда будут для нас открыты. К тому же лежать на пляже, попивая коктейль, и набивать желудок едой со шведского стола - не мой формат. Люблю много гулять, общаться с местными и пробовать кухню в тех местах, где готовят "для своих", а не для туристов", - отмечает блогер.

Девушка не пожалела, выбрав данное направление.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2074017-turistka-predpochla-uzbekistan-maldivam-i-ostalas-dovolna-poezdkoy/

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