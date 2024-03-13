Туристка впервые поехала в столицу ОАЭ и назвала 10 вещей, которые ее удивили

Путешественница, впервые посетившая столицу ОАЭ, назвала 10 вещей, которые ее удивили. Своими наблюдениями девушка поделилась в Дзен-канале "Саша Коновалова".

По словам путешественницы, она ездила в Абу-Даби с экскурсией на один день. Это был насыщенный тур по основным достопримечательностям. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Туристка назвала 10 вещей, которые ее удивили.

1. Охлаждение улиц. Абу-Даби - один из самых жарких городов на планете. Летом воздух здесь раскаляется до 50 градусов. В столице ОАЭ придумали фантастическую систему охлаждения воздуха распылителями аэрозольного тумана.

2. Настоящий Лувр. Девушка отметила, что столица ОАЭ заключила контракт с французской стороной, за 1 млрд евро купила возможность открыть музей под этим брендом и арендовала часть экспонатов.

"Меня поразило не только наличие Лувра в Абу-Даби, но и его потрясающая архитектура. Ажурный купол музея весит 7500 тонн и создает эффект "солнечного дождя", - поделилась путешественница.

3. Размах. По ее словам, она думала, что самый большой эмират - Дубай. Однако оказалось, что Абу-Даби его превосходит, занимая почти 90% территории ОАЭ. Самым любопытным ей показалось то, что он построен на островах.

4. Безопасность. Как отметила туристка, ее поразило, что Абу-Даби регулярно попадает в пятерку городов мира с почти нулевым уровнем преступности. При этом, по ее наблюдениям, здесь настолько безопасно, что в кафе люди занимают места телефонами.

5. Очень дорогой отель. Легендарный Emirates Palace 5* в Абу-Даби входит в тройку самых дорогих отелей в мире. Его потолок украшен сусальным золотом весом 80 кг - ей этот факт очень запомнился.

6. Шикарные пляжи. Оказалось, что в Абу-Даби мало пляжных отелей и сравнительно небольшая пляжная полоса. Зато песок тут белоснежный, от чего вода кажется лазурной.

7. Зелень. "Абу-Даби - самый жаркий эмират, но при этом самый зеленый. Проезжая по его улицам, трудно даже представить, какие нужны ресурсы, чтобы поддерживать эту идеальную красоту многочисленных растений", - говорит девушка.

8. Мечеть шейха Зайда. Путешественница призналась, что никакие слова не могут передать, насколько она красива. Ее размах поражает: белоснежный мрамор, самый большой в мире ковер ручной работы, люстры с позолотой, 1096 белоснежных колонн с искусными узорами и сверкающие озера. Ей она напомнила дворец из восточной сказки.

9. Самая большая в мире люстра. В мечети шейха Зайда установлена люстра, покрытая листами тончайшего золота и усыпанная кристаллами Swarovski. Ее вес - 12 тонн, высота - 15 метров, диаметр - 10 метров. На экскурсии, отмечает туристка, она оценила ее размах и красоту.

10. Запреты в мечети шейха Зайда. Путешественница отметила, что посетила много знаменитых мечетей и правила в них всегда были одинаковыми: нужно разуться, прикрыть тело и не снимать молящихся. В зонах, отведенных для туристов, можно ходить без ограничений. А в Абу-Даби посетителям задали определенную траекторию, с которой нельзя сворачивать. Обувь снимать не нужно, но вот наступить на мрамор во внутреннем дворе или на ковер в самой мечети ни в коем случае нельзя. Есть даже правила, как можно, а как нельзя фотографироваться. Охранники строго за всем следят. Девушка отнеслась к этому с уважением, но все-таки сильно удивилась.

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