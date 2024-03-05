Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте

Специалисты одного из сервисов для организации путешествий определили самые востребованные страны для пляжного отдыха в первом месяце весны, передает РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные бронирований и выяснили, что самое популярное направление - Дубай, ОАЭ. В марте там высокий сезон, поэтому стоимость отдыха может быть выше.

На втором месте рейтинга оказался Пхукет. В это время в Таиланде завершается высокий сезон, все чаще льют дожди, и жилье можно найти подешевле. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Третью строчку занимает индонезийский остров Бали, где первый весенний месяц - один из самых сухих и жарких, температура воздуха и воды держится возле отметки в 30 градусов. Туристов не слишком много, поэтому можно сэкономить.

В список востребованных направлений также вошли курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.

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