Досуг

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Названы самые популярные пляжные направления для отдыха в марте

Опубликовано:

Девушка идет по пляжу в Дубае
Дубай. Иллюстративное фото: pexels.com

Специалисты одного из сервисов для организации путешествий определили самые востребованные страны для пляжного отдыха в первом месяце весны, передает РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные бронирований и выяснили, что самое популярное направление - Дубай, ОАЭ. В марте там высокий сезон, поэтому стоимость отдыха может быть выше.

На втором месте рейтинга оказался Пхукет. В это время в Таиланде завершается высокий сезон, все чаще льют дожди, и жилье можно найти подешевле. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Третью строчку занимает индонезийский остров Бали, где первый весенний месяц - один из самых сухих и жарких, температура воздуха и воды держится возле отметки в 30 градусов. Туристов не слишком много, поэтому можно сэкономить.

В список востребованных направлений также вошли курорты Шри-Ланки, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Мальдивских островов.

Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2064496-nazvany-samye-populyarnye-plyazhnye-napravleniya-dlya-otdyha-v-marte/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.