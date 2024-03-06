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Названы самые комфортные аэропорты мира

Опубликовано:

Аэропорт Нойбай в Ханое
Аэропорт Нойбай в Ханое. Фото: sansara/Getty Images

Издание Bisness Traveler опубликовало рейтинг 10 лучших и 10 худших аэропортов мира для деловых путешественников. За основу были взяты тысячи отзывов на платформе Skytrax, передает NUR.KZ.

В итоге в лидерах оказались хабы Азии. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Во главе списка разместился вьетнамский международный аэропорт Нойбай, расположенный в 45 км от центра Ханоя. Деловые путешественники высоко оценили его потрясающую смотровую площадку, исключительную чистоту, дружелюбный персонал и отличный сервис.

Вторую строчку занял сингапурский аэропорт Чанги, неизменно считающийся одним из лучших в мире.

На третьем месте оказался международный аэропорт Гонконга.

Также в топ-10 вошли: международный аэропорт Хамад (Доха, Катар), аэропорт Хельсинки (Финляндия), международный аэропорт Нарита (Япония), международный аэропорт Токио (Япония), международный аэропорт Кемпеговда (Индия), международный аэропорт Таоюань (Тайвань, Китай) и международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи (Мумбаи, Индия).

При этом лидерами антирейтинга оказались авиагавани, расположенные в Европе и США. Первым среди худших в списке значится аэропорт в Брюсселе (Бельгия), чуть лучше оказался аэропорт в Бранденбурге (Германия). Бронзу среди аутсайдеров получил британский Лидс-Брадфорд в Уэст-Йоркшире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2064452-nazvany-samye-komfortnye-aeroporty-mira/

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