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Эзотерика
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Казахстанка рассказала, за сколько отдохнула в Таиланде

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Таиланд
Таиланд. Фото: из личного архива

Жительница Алматы Екатерина Васильева недавно провела 11 дней отпуска на Пхукете. Казахстанка посетила Таиланд впервые. Она рассказала, во сколько ей обошелся отдых, передает NUR.KZ.

Таиланд - одно из самых востребованных туристических направлений Юго-Восточной Азии, а остров Пхукет по праву носит звание "пляжной столицы" страны. Он расположен на юге Королевства в Андаманском море Индийского океана.

Отдыхающих влекут сюда пляжи с кокосовыми пальмами, теплое море, красивые закаты и экзотическая природа.

Таиланд
Пхукет. Фото: из личного архива

На Пхукете есть все для увлекательного путешествия: многочисленные отели на любой вкус и кошелек, рестораны, бары, ночные клубы, торговые центры, сувенирные магазины, рынки, различные развлекательные заведения.

Сюда можно отправляться как шумными компаниями, чтобы погрузиться в мир приключений и насыщенной ночной жизни, так и с семьей для тихого отдыха.

Пхукет
Пхукет. Фото: из личного архива

По словам алматинки, на Пхукет она полетела с друзьями. Планировать поездку они начали за полгода до отпуска, поскольку в феврале здесь высокий сезон и цены могли подскочить. За перелет туда и обратно, а также проживание в отеле 4* с завтраком за 11 дней и 10 ночей она заплатила чуть больше 400 тыс. тенге. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Остановилась компания в районе Патонг, окруженном горами и джунглями. Поскольку это одно из самых популярных мест на острове, то здесь бывает очень шумно и много людей.

Пхукет
Пхукет. Фото: из личного архива

Большинство времени казахстанцы проводили на пляже. Для желающих тут предоставляют различные виды развлечений: парасейлинг, катание на гидроциклах, каякинг.

Пхукет
Пхукет. Фото: из личного архива

Один день алматинцы посвятили поездке на скоростном катере на острова Пхи-Пхи. В частности, побывали в бухте Майя Бэй, где снимали фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Майя Бэй
Майя Бэй. Фото: из личного архива

Как отмечает Екатерина, экскурсия обойдется дешевле, если покупать ее у местных компаний, чьи точки можно часто встретить, прогуливаясь по улице. Например, они заплатили за человека 1300 бат (для удобства умножали из расчета 1 бат - 13 тенге), то есть около 17 тыс. тенге. В это входило посещение пяти островов, напитки и перекус, обед.

Пхи-Пхи
Пхи-Пхи. Фото: из личного архива

В то время как туроператор за аналогичную экскурсию запрашивал от 100 долларов (около 45 тыс. тенге).

Пхи-Пхи
Пхи-Пхи. Фото: из личного архива

Кстати, говорит девушка, все расчеты в Таиланде производятся батами. Доллары или евро она советует менять небольшими суммами - по 100, потому что курс в разных местах может разниться. Обменники на острове встречаются довольно часто, найти их труда не составит.

Большой Будда Пхукета
Большой Будда Пхукета. Фото: из личного архива

Что касается питания, то в заведениях на Пхукете тоже дефицита нет - они расположены чуть ли не на каждом шагу.

Первое, что стоит попробовать, считает Екатерина, это знаменитый суп том ям. Готовят его везде по-разному. Нормальная цена - 120-150 бат (1500-2000 тенге), однако в туристических местах она повышается и может составлять 250 и выше бат (от 3250 тенге и выше).

Том ям в Таиланде
Том ям в Таиланде. Фото: из личного архива

Обед или ужин примерно обходился в 5000 тенге. Тайская кухня изобилует специями, много рыбы и морепродуктов, блюд из риса и рисовой вермишели. Тем, кто не любит острое, гиды рекомендуют сразу говорить персоналу: "No spicy".

Устрицы в Таиланде
Устрицы. Фото: из личного архива

Любителям экзотических фруктов (манго, личи, питайи, мангустинов, маракуйи и других) здесь будет настоящий рай, потому что стоят они недорого и очень вкусные. Например, килограмм манго можно купить всего за 60 бат (780 тенге). Поэтому многие туристы везут из Таиланда именно фрукты. Их можно положить в чемодан и сдать в багаж, либо разрешается вывозить маленькую корзинку в ручной клади.

Морепродукты и фрукты в Таиланде
Морепродукты и смузи. Фото: из личного архива

Жительница Алматы отмечает, что на острове во время их путешествия стояла жара до 34 градусов, утолить жажду помогали охлажденные кокосы, смузи из всевозможных ягод и фруктов, фреши, которые тоже в Таиланде стоят очень дешево.

Пхукет
Пхукет. Фото: из личного архива

Многие на Пхукете берут в аренду байки, однако движение на острове, по словам девушки, хаотичное. Их компания из семи человек предпочитала ездить на тук-туке, обычно платили за поездку 300 бат (3900 тенге).

Пхукет
Пхукет. Фото: из личного архива

В целом, делится алматинка, непосредственно на отдыхе на еду, развлечения, магазины, сувениры и прочее она потратила еще 700 долларов (около 315 тыс. тенге). То есть поездка в Таиланд обошлась ей в сумму чуть более 700 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2062735-kazahstanka-rasskazala-za-skolko-otdohnula-v-tailande/

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