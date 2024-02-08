Досуг

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Консьерж самого роскошного отеля в Дубае раскрыл безумные запросы своих гостей

Опубликовано:

Отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае
Отел Burj Al Arab Jumeirah. Фото: pexels.com

Burj Al Arab Jumeirah в форме паруса в Дубае является одним из самых роскошных отелей в мире. Работающий там консьерж рассказал о самых смелых пожеланиях гостей, пишет Business Insider.

Burj Al Arab Jumeirah также самое известное здание в Дубае. Архитектурное чудо стоимостью 1 млрд долларов, расположенное на собственном искусственном острове, известно своими роскошными деталями - от многоуровневых люксов до напитков, украшенных 24-каратным золотом.

Помимо изысканных удобств, отель балует гостей высококлассным сервисом. Главным консьержем здесь работает Роджер Джида.

В его обязанности входит обработка всех запросов гостей, какими бы экстравагантными они ни были. А они могут быть самыми разнообразными: от труднодоступных столиков в ресторане до VIP-досуга любого уровня.

Так, Роджер Джида вспомнил гостя, который регистрировался ночью и хотел, чтобы по прибытии ему в номер доставили дизайнерскую одежду индивидуального пошива.

"Мы отправились за покупками в нерабочее время в дизайнерские магазины Dubai Mall. Многие из них были закрыты, но нам удалось найти один бутик и доставить одежду в 2 часа ночи в коридор рядом с номером постояльца", - рассказал главный консьерж.

Однако, по словам сотрудника отеля, самые сложные задания часто включают согласование деталей для таких важных событий, как, например, замысловатые предложения руки и сердца.

В одном случае кольцо было доставлено соколом на воздушном шаре в пустыню Дубая, а в другом - беспилотник в небе рисовал слова "Ты выйдешь за меня замуж?" для людей, наблюдающих за происходящим снизу на декорированной яхте.

Кроме того, главный консьерж планирует эксклюзивные мероприятия, которые проводят только в Burj Al Arab Jumeirah, такие как наблюдение за звездами на вертолетной площадке отеля.

Но больше всего, признался Роджер Джида, ему нравится, когда гости не знакомы с городом, приезжают с открытым сердцем и хотят открыть для себя Дубай. Он рассказывает им о ресторанах, развлечениях, достопримечательностях и событиях. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

В частности, он любит устраивать гастрономические туры по Старому городу.

"Это не та эстетика Дубая, с которой люди, возможно, знакомы. Но впечатления, которые вы получаете, открывая для себя местные закусочные, совершенно волшебные", - поделился главный консьерж.

Планируя путешествие в Дубай или любой другой город мира, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2057119-konserzh-samogo-roskoshnogo-otelya-v-dubae-raskryl-bezumnye-zaprosy-svoih-gostey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.