Консьерж самого роскошного отеля в Дубае раскрыл безумные запросы своих гостей

Burj Al Arab Jumeirah в форме паруса в Дубае является одним из самых роскошных отелей в мире. Работающий там консьерж рассказал о самых смелых пожеланиях гостей, пишет Business Insider.

Burj Al Arab Jumeirah также самое известное здание в Дубае. Архитектурное чудо стоимостью 1 млрд долларов, расположенное на собственном искусственном острове, известно своими роскошными деталями - от многоуровневых люксов до напитков, украшенных 24-каратным золотом.

Помимо изысканных удобств, отель балует гостей высококлассным сервисом. Главным консьержем здесь работает Роджер Джида.

В его обязанности входит обработка всех запросов гостей, какими бы экстравагантными они ни были. А они могут быть самыми разнообразными: от труднодоступных столиков в ресторане до VIP-досуга любого уровня.

Так, Роджер Джида вспомнил гостя, который регистрировался ночью и хотел, чтобы по прибытии ему в номер доставили дизайнерскую одежду индивидуального пошива.

"Мы отправились за покупками в нерабочее время в дизайнерские магазины Dubai Mall. Многие из них были закрыты, но нам удалось найти один бутик и доставить одежду в 2 часа ночи в коридор рядом с номером постояльца", - рассказал главный консьерж.

Однако, по словам сотрудника отеля, самые сложные задания часто включают согласование деталей для таких важных событий, как, например, замысловатые предложения руки и сердца.

В одном случае кольцо было доставлено соколом на воздушном шаре в пустыню Дубая, а в другом - беспилотник в небе рисовал слова "Ты выйдешь за меня замуж?" для людей, наблюдающих за происходящим снизу на декорированной яхте.

Кроме того, главный консьерж планирует эксклюзивные мероприятия, которые проводят только в Burj Al Arab Jumeirah, такие как наблюдение за звездами на вертолетной площадке отеля.

Но больше всего, признался Роджер Джида, ему нравится, когда гости не знакомы с городом, приезжают с открытым сердцем и хотят открыть для себя Дубай. Он рассказывает им о ресторанах, развлечениях, достопримечательностях и событиях. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

В частности, он любит устраивать гастрономические туры по Старому городу.

"Это не та эстетика Дубая, с которой люди, возможно, знакомы. Но впечатления, которые вы получаете, открывая для себя местные закусочные, совершенно волшебные", - поделился главный консьерж.

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