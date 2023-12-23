Казахстанка рассказала, сколько стоит вчетвером отдохнуть во Вьетнаме

Жительница Алматы отдохнула в Нячанге - пляжной столице Вьетнама. Туда она отправилась с семьей - двое взрослых и двое детей. Девушка рассказала, во сколько обошлось их 7-дневное путешествие, передает NUR.KZ.

Нячанг находится в центральном Вьетнаме на побережье Южно-Китайского моря.

Местные власти позаботились о развитии инфраструктуры, чтобы сделать город привлекательным для туристов, поэтому сегодня сюда приезжают с любой части планеты. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Для отдыха тут есть все необходимое - пляжи с белым песком, улицы с кокосовыми пальмами, отели и апартаменты на любой вкус, рестораны, клубы, магазины, различные развлечения - от серфинга до полетов на параплане.

Нячанг. Фото: из личного архива

При этом пляж в Нячанге является муниципальным, а в окрестностях города можно найти и другие райские места. Например, пляжи Док Лет и Джангл, где меньше отдыхающих, суеты и шума.

Пляж. Фото: из личного архива

По словам алматинки, она летала во Вьетнам именно отдохнуть на пляже, расслабиться и позагорать. Благо, погода порадовала, почти не было пасмурных дней. Однако было ветрено, поэтому на море появлялись большие волны.

Казахстанка утверждает, что вьетнамская кухня всей их семье пришлась по вкусу. Еда в кафе и на улице - недорогая, зато можно поесть вкусные блюда из свежих продуктов, приготовленных прямо при тебе.

Уличная еда. Фото: из личного архива

Например, жареная рыба стоит в районе 2000 тенге, а суп Фо - 1000 тенге, блинчик с манго - 570 тенге, лобстеры - от 3800 до 5700 тенге.

Еда. Фото: из личного архива

Обед или ужин на четверых обходился примерно в 9000 тысяч тенге.

Лобстеры. Фото: из личного архива

При этом девушка заметила, что, как правило, в заведениях есть два меню - одно для туристов, другое - для местных, для которых цены устанавливают значительно ниже.

За перелет и проживание в отеле семья заплатила 1 млн тенге. На еду они потратили около 180 тыс. тенге, на сувениры и фрукты домой - около 10 тыс. тенге, покупки - в районе 35 тыс. тенге, то есть отдых на четверых обошелся в сумму 1 млн 225 тыс. тенге.

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