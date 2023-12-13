Самые популярные туристические города по итогам 2023 года назвали эксперты

Париж вновь возглавил список 100 лучших городских направлений для путешествий по версии Euromonitor. Второе и третье место занимают Дубай и Мадрид, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Исследователи Euromonitor International анализируют каждый город по 55 показателям, среди которых: экономическое и деловое развитие, развитая туристическая инфраструктура, привлекательность для иностранных гостей, безопасность, экологическая устойчивость.

Лучшим городом по данным показателям в очередной раз был признан Париж. Второе место занимает Дубай, на третьей строке расположился Мадрид. На четвертом месте оказался Токио.

При этом японская столица впервые за последние годы попала в десятку лучших туристических городов. По итогам 2022 года Токио располагался в данном рейтинге на 20 месте. По словам аналитиков, рост произошел из-за того, что власти стали больше вкладываться в развитие туристической инфраструктуры.

Кроме того, туристическая привлекательность Токио в 2023 году была обусловлена падением иены, которая подешевела на 14% по отношению к доллару. Отели по всей Японии в этом году оказались заполненными, поскольку туристы решили воспользоваться возможностью и посетить эту страну, пока ее валюта находится в ослабленном положении.

В десятку лучших городских направлений для путешествий также входят Амстердам, Берлин, Рим, Нью-Йорк, Барселона, Лондон. Сингапур не смог войти в десятку и оказался на 11 месте.