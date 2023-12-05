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Новый год в ОАЭ: как сэкономить на отдыхе

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Фейерверки в Дубае
Дубай. Иллюстративное фото: pexels.com

В новогоднюю ночь многие отели ОАЭ готовят специальные праздничные программы и гала-ужины. Самым популярным эмиратом является Дубай. Туроператоры дали рекомендации, как сэкономить на отдыхе, пишет "Рамблер".

Специалисты советуют бронировать билеты заранее и быть гибкими в выборе дат для экономии. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Выбор выгодных дат вылета и возврата, сравнение цен авиакомпаний и предпочтение городского отеля вместо пляжного могут помочь снизить затраты.

Также туроператоры считают, что отказ от обязательного новогоднего ужина в отеле и ограничение только завтраками для активных туристов тоже уменьшит расходы.

Если же отдых предполагает только проведение времени на пляже, то рекомендуется система "все включено", так как питание вне отеля в ОАЭ обойдется дороже.

Планируя путешествие в ОАЭ или другую страну, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2049091-novyy-god-v-oae-kak-sekonomit-na-otdyhe/

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