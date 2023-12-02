Курортный город решили переименовать в Италии

Небольшой населенный пункт на севере Италии, известный как горнолыжный курорт, Червиния будет переименован и вернет историческое название Ле Брей. Такое решение принял губернатор области Валле-д'Аоста Ренцо Тестолин, подписав соответствующий декрет, сообщает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.

Червиния с населением несколько сотен человек относится к коммуне Вальтурнанш, на границе с Швейцарией. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

В регионе всегда была распространена франкофония, официальными языками до сих пор являются французский и итальянский, а коренной - франкопровансальский.

Как сообщает Туристер, Червиния - это горнолыжный курорт, популярный как среди профессионалов, так и среди любителей активного зимнего отдыха. Он расположен в высокогорье Альп.

История одного из самых старых горнолыжных курортов Италии начинается в 1936 году. Тогда к обычной, затерянной в горах деревушке, насчитывающей пару баров, постоялых дворов и церковь, подвели первую канатную дорогу.

Уже к 1970 году, когда Европу охватило повальное увлечение зимними видами спорта, в Альпах стали проводиться международные соревнованию по ски-альпинизму, бобслею и ралли на горных велосипедах.

Окрестности Червинии идеальны для прогулок, оздоровления и знакомства с традиционной кухней и достопримечательностями. Протяженность трасс достигает 200 км.

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