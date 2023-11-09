"Невидимый" отель построят в пустынном городе будущего

"Невидимый" отель построят в футуристическом экогороде Неом в Саудовской Аравии. Таким он будет благодаря полностью зеркальному фасаду. В целом был представлен проект трех гостиниц премиум-класса в новом регионе Лейджа, передает Dezeen.

Лейджа - это пятый регион экогорода Неом в пустынной долине у побережья Эйлатского залива в Саудовской Аравии.

В каждом из трех представленных отелей будет по 40 номеров, они расположатся вдоль 400-метровых скал, нависающих над долиной. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Первый отель назвали Adventure, работать над проектом будет архитектор Крис ван Дейн. Гостиница представит собой ряд расположенных на склоне скалы помещений с террасами и бассейнами.

Второй отель Oasis итальянского архитектора Марио Кучинеллы своим внешним видом будет походить на скалы. В нем планируется поместить смотровую площадку, сады, а также бассейн на крыше.

Третья гостиница The Wellness Hotel Шона Киллы сольется с окружающей средой благодаря полностью зеркальному фасаду.

Все три новых отеля будет отличать максимальное слияние с ландшафтом.

"В прошлом веке архитектура противоречила природе. Сейчас наша работа состоит в том, чтобы снова подружиться с ней", - отметил архитектор Марио Кучинелла.

Неом - проект саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда стоимостью 500 млрд долларов. Планируется, что город будет включать десять регионов. В 2029 году в нем собираются провести зимние Азиатские игры.

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