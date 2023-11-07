Подводную железную дорогу хотят построить в АОЭ

В ОАЭ планируют строительство гигантской подводной железной дороги из Эль-Фуджайра до Мумбаи (Индия). Впервые об амбициозном проекте заговорили еще в 2018 году, пишет Hi-Tech Mail.ru.

Подводная железная дорога из ОАЭ до Индии будет проходить вдоль побережья Аравийского моря. Длина составит 1200 миль или чуть больше 1900 километров.

По ней запустят скоростные поезда, время в пути составит 2 часа. Это на час быстрее, чем лететь на самолете. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Пассажирами могут стать как граждане обеих стран, так туристы и рабочие. Также по дороге могут запустить грузовые поезда.

Строительством ж/д-путей займется Национальное консультативное бюро ОАЭ. Недавно здесь заявили, что инженеры уже начали проектные работы. Названия у дороги пока нет.

Ожидается, что железная дорога будет расположена под тоннелем, некоторые участки которого сделают прозрачными. Так пассажиры смогут насладиться подводными видами во время поездки.

Эксперты предполагают, что только на начальном этапе строительства потребуется больше 1 млрд долларов. Сколько будет стоить проект целиком, предположить сложно. Инженеры делятся мыслями, что на его реализацию уйдет не меньше 7, а то и 10 лет.

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