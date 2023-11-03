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Назван самый популярный в Таиланде заповедник у туристов

Опубликовано:

Пхи-Пхи в Таиланде
Пхи-Пхи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Национальный парк Хат Ноппхарат Тара-Му Ко Пхи-Пхи, расположенный в южной провинции Краби, стал самым популярным в Таиланде в 2023 году. Об этом сообщает Bangkok Post.

За период с октября 2022 года по конец сентября нынешнего года число посетителей заповедника достигло 1,1 млн человек, а годовой доход составил 276 млн батов (7,6 млн долларов), что более чем на 200 млн батов (5,4 млн долларов) выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Национальный парк Хат Ноппхарат Тара-Му Ко Пхи-Пхи в Таиланде считается морским. Он был основан в 1983 году. Это самый крупный заповедник в провинции Краби. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

На его территории находятся все самые известные местные достопримечательности, в том числе острова Пхи-Пхи, излюбленные туристами. Особо популярен тот, что расположен в заливе Майя Бэй, ставший известным после съемок фильма "Пляж" с участием Леонардо Ди Каприо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2043632-nazvan-samyy-populyarnyy-v-tailande-zapovednik-u-turistov/

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