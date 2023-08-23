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Куда будут ездить туристы в следующем десятилетии, рассказали эксперты

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Турист с рюкзаком в горах
Турист. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители всех стран мира начнут путешествовать намного чаще в следующем десятилетии, об этом заявили эксперты Всемирного совета по путешествиям и туризму. По их мнению, туристы будут выбирать даже самые дорогие направления, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Эксперты заявили, что ровно через десять лет, в 2033 году, обороты индустрии туризма достигнут 15,5 трлн долларов. На эту сферу будет приходиться 11,6% мировой экономики. Это на 50% больше, чем в 2019 году, когда на долю путешествий приходилось 10,4% мирового валового внутреннего продукта.

10-летний прогноз подготовлен Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC), ведущей правозащитной группой, занимающейся количественной оценкой экономического воздействия отрасли. Хотя прогноз был выпущен еще в мае в рамках отчета о мировом экономическом воздействии путешествий 2023 года, данные были представлены широкой публике только сейчас.

"Экономисты говорят, что мировой ВВП будет расти в годовом исчислении примерно на 2,6% в год. В путешествиях и туризме мы ожидаем ежегодного роста на уровне 5,1%", — говорит Джулия Симпсон, президент и главный исполнительный директор Всемирного совета по путешествиям и туризму.

Она также отметила, что крупнейшей в мире туристической экономикой в настоящее время являются США. Однако через десять лет лидерство перейдет к Китаю. Эксперты считают, что интерес к научным экспедициям с участием исследователей в Антарктиду и на Галапагосские острова увеличится. Кроме того, туристы обратят внимание на такие направления, как Болгария и Словения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2033441-kuda-budut-ezdit-turisty-v-sleduyuschem-desyatiletii-rasskazali-eksperty/

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