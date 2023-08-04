Чем славится озеро Шошкалы в Восточном Казахстане

Озеро Шошкалы. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

В Бескарагайском районе Абайской области в обрамлении соснового бора есть соленое озеро Шошкалы, которое по праву считается жемчужиной этой местности, отмечает областной акимат в своем официальном Telegram-канале.

Озеро расположено в северо-западной части Бескарагайского района на территории природного резервата "Семей орманы".

Шошкалы славится своими лечебными свойствами и состоит из небольших водоемов, находящихся недалеко друг от друга. Все они соленые, но концентрация соли в них разная. Кроме того, они богаты целебными грязями.

В целях обеспечения комфортного пребывания отдыхающих благоустроено побережье: обустроен песчаный пляж, установлены кабинки для переодевания, 15 беседок, солнцезащитные сооружения.

Озеро Шошкалы. Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

Также оборудована волейбольная площадка, мангальная зона, имеется двухквартирный кордон и гостевой домик на 12 койко-мест, а более 10 арендаторов оказывают услуги по предоставлению инвентаря для купания, лежаков, беседок и др.

Из Семея организуют туры выходного дня, в рамках которых туристы на автобусах и микроавтобусах посещают озеро. Недорогие авиа- и ж/д ищите на Aviata.kz.

На ежегодной основе проводится очистка побережья под девизом "Сохраним жемчужину Бескарагая".

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

В перспективе в 2024-2025 годах планируется строительство санатория с грязелечебницей и зоной отдыха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2031038-chem-slavitsya-ozero-shoshkaly-v-vostochnom-kazahstane/