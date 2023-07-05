Назван способ бесплатно провести ночь в пятизвездочном отеле Дубая
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Пассажиры одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates теперь могут воспользоваться услугой Dubai Connect, предусматривающей бесплатное проживание в пятизвездочном отеле в Дубае во время длительной пересадки. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Забронировать услугу Dubai Connect нужно минимум за 24 часа до прибытия в Дубай. Для того, чтобы туристам предоставили бесплатное проживание в отеле, должен быть промежуток между рейсами от 8 до 26 часов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.
При этом воспользоваться услугой могут пассажиры всех классов обслуживания.
"Мы позаботимся о том, чтобы вам было удобно: бесплатное проживание в отеле, трансфер, питание и виза для въезда в ОАЭ", - отмечают в Emirates.
Авиакомпания ставит себе целью, чтобы путешественники отдохнули перед следующим рейсом. Для этого бесплатно предоставляется номер в отеле, среди которых есть и пятизвездочные.
Чтобы воспользоваться предложением, пассажиры должны добавить услугу Dubai Connect в свою учетную запись Emirates после бронирования билетов. Однако не все могут подать заявку, кроме того, услуга действует только для определенных типов бронирования и соответствующих стыковочных рейсов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2027376-nazvan-sposob-besplatno-provesti-noch-v-pyatizvezdochnom-otele-dubaya/