Названы три самые неудобные для полета на самолете вещи

Борт самолета. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Удобная одежда - один из главных факторов комфортного путешествия на самолете. Три вещи, которые не стоит надевать для полета, перечислила блогер-стилист. На ее публикацию в социальных сетях обратило внимание издание The Sun.

Первое место в списке Али (Aly) заняло спортивное платье с шортами. Девушка посоветовала никогда не надевать такие вещи в поездку, поскольку их приходится полностью снимать, чтобы сходить в туалет.

"Если вы не хотите полностью раздеться в крошечном туалете самолета, то не надевайте ничего подобного. Честно говоря, я так удивляюсь, когда эти платья называют подходящими для путешествий. Они непрактичны, если носить их более пяти часов", - утверждает блогер.

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"Везде, где есть подголовник, эта вещь будет мешать. Я понимаю, что ими удобно закалывать волосы, но лучше попробовать что-то другое - например, заплести косички", - рекомендует девушка.

Неподходящими для полета на самолете блогер назвала и открытые сандалии, которые принято носить без носков.

"Не будьте тем человеком, который босиком проходит пограничный контроль. Либо хотя бы берите с собой пару носков", - посоветовала Али.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2024174-nazvany-tri-samye-neudobnye-dlya-poleta-na-samolete-veschi/