Тревел-блогер раскрыла главный недостаток отдыха в Таиланде

Бангкок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Тревел-блогер из России Елизавета Мадрид (настоящая фамилия - Шабашова) в интервью проекту "Пушка" рассказала о своих впечатлениях о Таиланде и назвала главный минус этой популярной у туристов страны.

Блогер отметила, что ей понравилась поездка в Таиланд, а особенно - атмосфера в этой стране и вкусная дешевая еда. Однако, по ее мнению, на улицах Бангкока недостаточно чисто.

"Как будто нужно еще немножечко времени Таиланду, Бангкоку конкретно. Пару лет еще точно. Чтоб грязь там всю убрали. Там, конечно, грязно. Но здорово было. Там все люди такие открытые, позитивные и креативные. Мне это очень нравится", - поделилась путешественница. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Елизавета Мадрид - тревел-блогер, снимающая видео в жанре лайфстайл. На ее канал в YouTube подписаны около 800 тысяч человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2023992-trevel-bloger-raskryla-glavnyy-nedostatok-otdyha-v-tailande/