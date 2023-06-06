Индонезия готовится выдавать богатым иностранцам "золотые визы"

Индонезия. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшие несколько недель в Индонезии будет запущена "золотая виза" для богатых иностранцев. Сейчас этот процесс находится на завершающей стадии, передает РИА Новости со ссылкой на Detik.com.

О том, что внедрение "золотой визы" находится на завершающей стадии, сообщил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

Для ее получения иностранные граждане, посещающие страну, должны соответствовать ряду критериев и иметь достаточно средств на счетах.

Планируется, что виза будет выдаваться сроком на пять-десять лет. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Сандиага Уно надеется, что новшество будет способствовать привлечению "благонадежных туристов" в Индонезию, особенно на Бали. Кроме того, он считает, что такое разрешение на въезд будет интересно и иностранным инвесторам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2023467-indoneziya-gotovitsya-vydavat-bogatym-inostrantsam-zolotye-vizy/