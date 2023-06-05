Новые строгие запреты для туристов ввели на Бали

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Губернатор Бали Вайан Костер издал циркулярное письмо о новых порядках для иностранных туристов, находящихся на острове. В список вошли 12 рекомендаций и 8 запретов, передает РИА Новости со ссылкой на портал Detik.

Документ уже вступил в силу. В нем провинциальное правительство Бали перечислило запреты для туристов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Так, например, иностранцам нельзя входить в огороженную зону священных мест, таких как храмы, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде; лазать по священным деревьям; осквернять священные места и храмы, фотографируясь в нескромной одежде или без нее.

Также туристам теперь запрещено "выбрасывать мусор без разбора" и загрязнять озера, родники, реки, море, общественные места, использовать одноразовые пластиковые пакеты и соломинки.

Под отдельный запрет подпадают "грубость, невежливое поведение, создание шума и агрессивные действия по отношению к чиновникам, правительству, местным сообществам и гидам напрямую или косвенно через социальные сети".

Не разрешается работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без официальных документов, выданных компетентным органом.

Кроме того, нельзя торговать артефактами и священными предметами.

Новое постановление включает и 12 рекомендаций, в которых разъясняется, какого поведения ожидают от туристов на Бали. В частности, путешественникам советуют посещать достопримечательности в сопровождении гида, имеющего разрешение и лицензию.

Обмен иностранной валюты желательно проводить в уполномоченных операторах по обмену денег (KUPVA), а водить машину - в соответствии с законами и правилами, действующими в Индонезии.

Подчеркивается, что иностранцы, нарушающие положения и запреты, будут подвергаться "строгим мерам в виде санкций или судебного разбирательства".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2023359-novye-strogie-zaprety-dlya-turistov-vveli-na-bali/