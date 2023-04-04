Отели, работающие по системе "все включено", построят в Грузии

Батуми. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Виктория Колмакова

В Грузии дан старт проекту по строительству сразу четырех отелей по системе "все включено". Презентацию провело Министерство финансов и экономики Аджарии в Батуми, передает АТОР.

Предполагается, что запуск отелей с фондом в 1055 номеров станет драйвером туристического развития черноморского побережья Грузии и составит определенную конкуренцию аналогичным объектам в Турции.

Строительство нового комплекса отелей по системе "все включено" будет вестись в элитном пригороде Батуми - Гонио. Обслуживать его будет гигант отельного бизнеса. Он же обеспечит пакетные туры в регион благодаря партнерству с международными туристическими операторами.

Отели рассчитаны на круглогодичный отдых, для чего будут снабжены рекордной для Грузии инфраструктурой из 75 объектов (SPA, ресторанов, аквазон, баров, детских центров и т.д.) на 15 тыс. кв.м.

Особое место в инфраструктуре комплекса отведено клинике физиотерапии, что позволит синтезировать All Inclusive с санаторным направлением туризма. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Проект уже привлек внимание ряда инвесторов, так как номерной фонд доступен для частных инвестиций в формате купли-продажи.

"С точки зрения инвестиций этот проект беспрецедентен, что очень значимо для нашего региона. С нашей стороны, со стороны правительства, продолжится его поддержка", - отметил на презентации министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2015240-oteli-rabotayuschie-po-sisteme-vse-vklyucheno-postroyat-v-gruzii/