"Легко идут на уступки по цене": казахстанка рассказала об отдыхе на Сейшелах

Сейшелы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Наравне с полюбившимися казахстанцам Мальдивами турфирмы стали предлагать новое схожее направление - Сейшелы. Алматинка рассказала об отдыхе на райских островах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейшелы уже несколько лет были моей мечтой, а в декабре прошлого года туда открыли прямой рейс сейшельскими авиалиниями. Я решила воспользоваться шансом", - делится девушка.

Перелет, по ее словам, занимает около 10-11 часов с учетом дозаправки в Абу-Даби. Выходить из самолета при этом нельзя, но ожидание скорого отпуска скрашивает все неудобства. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Сейшелы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"Нам удалось побывать на двух островах. Один из них - Силуэт, его полностью занимает отель одной сети. Это очень удобно - весь остров в распоряжении туристов. Там нет вилл на воде, как, например, на Мальдивах, но есть пляжные бунгало, так что до океана лишь пара шагов. Вода возле берега чистейшая, нет никаких водорослей и живности, которая может пугать кого-то, иногда приливом выносит частички кораллов и ракушки.

Из развлечений - снорклинг, дайвинг. Можно сходить в горы, но это не стандартный поход, к которому привыкли алматинцы, а гораздо проще, по удобной тропе и на небольшую высоту", - говорит жительница южной столицы.

Тропа для хайкинга. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

До этого острова, рассказывает она, можно добраться на пароме, который ходит дважды в сутки - утром и вечером. Важно не пропустить это время. Паромы на островах - один из основных видов общественного транспорта, также с острова на остров можно добраться на маленьком самолете.

"Еще один интересный остров - Ла-Диг. Он небольшой, население составляет всего около 3 тысяч человек при том, что общая численность Сейшел порядка 80 тысяч человек. На Ла-Диге можно отдыхать тем, кто предпочитает организовывать тур самостоятельно. Тут полно гестхаусов, которые держат местные жители. Там же можно готовить себе еду или питаться в близлежащих кафе", - рассказывает туристка.

Пляж на острове Ла-Диг. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

На Ла-Диге расположены самые красивые пляжи, а сочетание лазурного океана, белого песка и больших гранитных камней с бурной зеленой растительностью создает безумно красивый ландшафт и позволяет сделать отличные фото.

На этом же острове находится национальный парк, который когда-то был ванильной плантацией. Там же есть черепаший заповедник.

Маэ. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Большинство отелей расположены на основном острове - Маэ, где находится столица Виктория. Отель можно подобрать на любой бюджет и, пожалуй, плюс острова состоит еще и в том, что развлечения можно найти за пределами резорта.

Рынок в городе Виктория. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"В центре города можно посмотреть небольшую копию Биг-Бена, индийский храм, посетить казино или сувенирные магазинчики. Мы же заглянули на небольшой базар, где продают сувениры, вещи, овощи и фрукты. Последние, кстати, лучше покупать незадолго до отъезда и выбирать недоспелые плоды, чтобы к возвращению домой они не превратились в кашу.

Также тут можно купить специи, экстракт ванили, который добавляют в выпечку, лемонграсс для заваривания в чай. Сейшельцы, к слову, достаточно легко идут на уступки по цене, с ними можно торговаться", - говорит алматинка.

Сувениры. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Одним из популярных "сувениров", который увозят туристы с Сейшел, является местный ром. Он производится здесь же, имеет разные вкусы и разные градусы - от 20 до 65, найти его можно как в обычных магазинах, так и в Duty Free в аэропорту, а можно съездить на платную экскурсию на производство. При небольшом заводе есть фирменный магазин и возможность продегустировать напиток.

Салат из пальмы, креольская кухня. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"Что касается еды, то выбор здесь очень богат. Во-первых, отели предлагают разнообразную кухню - японскую, итальянскую, средиземноморскую. Во-вторых, отдельного внимания заслуживает креольская кухня. Ее обязательно стоит попробовать.

Преобладает в ней курица, рыба, осьминоги, рис. Готовят батат, плоды хлебного дерева, на вкус они очень похожи на нашу картошку. Из овощных бананов делают чипсы. В еду добавляют много специй, креолы любят карри, но еда при этом не слишком острая. Готовят зачастую на кокосовом масле", - делится путешественница.

Фрукты. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Что касается климата, то он схож с мальдивским. Температура воздуха на Сейшелах составляет 24-32 градуса и комфортна для отдыха круглый год, даже в сезон дождей. Изнурительной жары, слишком большой влажности и перепадов температур тут нет.

Сейшелы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

"В целом Сейшелы удивительны своей природой, здесь буйная растительность, настоящие джунгли. На островах можно встретить плодовые пальмы и деревья, чаще всего это хлебное дерево, разумеется, кокосы, бананы, джамбу (водяное яблоко). Говоря о фауне, мы лишь пару раз встретили гекконов и небольших ящериц, но они не доставляют никаких неудобств абсолютно.

Много огромных черепах, они живут в заповедниках, большие крабы возле прудов. Когда мы были на экскурсии в национальном заповеднике на острове Праслен, где растут самые огромные кокосы в мире, гид сообщила нам, что "если повезет", можно встретить скорпиона, но нам, к счастью, не повезло. В целом на островах абсолютно безопасно, а докучающих насекомых там практически нет", - заключила девушка.

Черепаха. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2014184-legko-idut-na-ustupki-po-tsene-kazahstanka-rasskazala-ob-otdyhe-na-seyshelah/