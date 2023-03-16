Жители Китая вновь начали путешествовать после снятия карантина

Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

После снятия строгих карантинных ограничений путешественники из Китая, которые до пандемии считались основной целевой аудиторией всех мировых туристических центров, вновь устремились в поездки по миру. Однако теперь их приоритеты изменились, и они больше не ездят в традиционные туристические места, передает CNBC.

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По данным Китайского исследовательского института выездного туризма, независимой консалтинговой компании, базирующейся в Германии, через три года после начала пандемии COVID-19 приоритеты граждан Китая в плане путешествий сильно изменились. Основатель и исполнительный директор Института Вольфганг Георг Арльт говорит, что раньше туристы из Китая предпочитали Венецию, Париж, Мадрид и прочие популярные туристические направления. Сейчас они больше ориентированы на отдых на природе, в живописных местах. Большую популярность набирает кэмпинг, отдых с семьей в палатке на природе.

Кроме того, в Китае стал активно развиваться внутренний туризм.

"До пандемии в Китае существовала мода на путешествия. Считалось, что если ты успешен, то обязательно должен ездить по миру. А тех, кто путешествовал по своей стране, считали либо слишком бедными, либо слишком глупыми, чтобы заработать на заграничную поездку. Сейчас все изменилось", — говорит Вольфганг Георг Арльт.

По прогнозам Института, в 2023 году количество поездок китайских туристов по миру восстановится на две трети от максимумов 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2012977-zhiteli-kitaya-vnov-nachali-puteshestvovat-posle-snyatiya-karantina/