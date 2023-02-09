Названа стоимость билетов в самый дорогой музей мира

Музей в Египте. Фото: instagram.com/grandegyptianmuseums

Сейчас идет подготовка к открытию Большого Египетского музея (GEM), инвестиции в строительство которого превысили один миллиард долларов, что делает его самым дорогим арт-учреждением в мире, передает АТОР.

В Египте начали продвигать Большой Египетский музей (GEM) - современный и очень дорогой комплекс, инвестиции в строительство которого превысили 1 млрд долларов. Сейчас это самый дорогой музей в мире.

Он распложен недалеко от Великих пирамид на плато Гиза. Ради привлечения туристов недалеко от GEM построен аэропорт Сфинкс. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Египетский музей занимает территорию 300 тыс. кв. м. Он включает в себя огромные выставочные залы, главными из которых станут галереи - в них будут выставлены практически все предметы из гробницы Тутанхамона.

Впервые в одном месте посетители смогут увидеть 5 000 артефактов из легендарной сокровищницы, включая и знаменитую золотую маску фараона, золотые колесницы и кровати, саркофаги, перламутровые украшения, инкрустированные драгоценными камнями.

Также здесь выставят известную солнечную ладью, принадлежавшую фараону Хуфу, которая переносила души в загробный мир. Ее длина - 42 м, возраст - 4600 лет, и это самое большое сохранившееся древнее деревянное судно в мире.

В честь открытия готовят грандиозную церемонию, на которую пригласят первых лиц зарубежных государств. Однако пока конкретная дата не названа.

При этом в Министерстве туризма страны озвучили стоимость билетов. Для египтян она составит 60 египетских фунтов (900 тенге), для местных студентов - 30 фунтов (450 тенге), для иностранных туристов - 200 фунтов (около 3000 тенге), а для зарубежных студентов - 100 фунтов (1500 тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2008268-nazvana-stoimost-biletov-v-samyy-dorogoy-muzey-mira/