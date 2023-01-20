"Океан, пальмы, Новый год на пляже": казахстанка рассказала, за сколько отдохнула в Бразилии

Океан. Фото: из личного архива

Жительница Алматы 17 дней провела в Бразилии. Она поделилась своими впечатлениями от отдыха в далекой стране и рассказала, во сколько обошлась поездка на двоих человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Бразилия - далекая южноамериканская страна, полная контрастов, достопримечательностей и природного разнообразия, что делает ее привлекательной для туризма.

По словам девушки, из Алматы до Сан-Паулу (финансовый центр Бразилии, население более 12 млн человек) их полет в общей сложности длился 20 часов.

Сначала они прибыли в Стамбул, а оттуда уже был 13-часовой трансатлантический перелет. Стоимость билетов на самолет, купленных за месяц до поездки, на одного человека вышла 1,1 млн тенге. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Сан-Паулу. Фото: из личного архива

"В Сан-Паулу мы жили в квартире в дорогом районе, которую арендовали через Airbnb. Сутки проживания - 30 долларов (около 14 тыс. тенге), плюс в каждой квартире при заселении нужно оплатить за уборку и сервисный сбор примерно 30 долларов.

Сан-Паулу. Фото: из личного архива

Национальная валюта страны - бразильский реал. Во время поездки курс был 85-86 тенге за реал. Еда в местном недорогом кафе стоила 30-40 реалов за блюдо (примерно 2500-3500 тенге)", - поделилась алматинка.

Сан-Паулу. Фото: из личного архива

Она отмечает, что еда в Бразилии вкусная. Много мяса, риса, картошки, фруктов и сладостей.

Еда. Фото: из личного архива

"Там вкусный и дешевый кофе. Еще нам понравилась популярная еда "пао ди кейжу" - особые сырные булочки с тапиоковым крахмалом и без муки. Эти булочки и кофе можно купить буквально на каждом углу. Стоит одна булочка всего один реал, а открываются эти "пао ди кейжерии" очень рано, перекусить можно уже в шесть утра", - говорит девушка

Проведя несколько дней в Сан-Паулу, казахстанцы отправились в столицу другого штата (Минас-Жерайс) - Белу-Оризонти.

Белу-Оризонти. Фото: из личного архива

Десятичасовая поездка на комфортном автобусе обошлась в 100 реалов (8600 тенге) на человека. Билеты они брали онлайн заранее, еще находясь в Казахстане.

Стоимость аренды и еды в Белу-Оризонти примерно такая же, как в Сан-Паулу.

Фрукты. Фото: из личного архива

"В Белу-Оризонти производят местный сыр, его можно попробовать во всех заведениях, его добавляют в разные блюда. На рынках можно купить много необычных фруктов и сок из сахарного тростника", - рассказывает алматинка.

Затем они неделю провели у Атлантического океана.

Пляж. Фото: из личного архива

"Океан, солнце, креветки, пальмы, Новый год на пляже. По бразильской традиции мы перепрыгнули семь раз через волны и загадали желание.

В Бразилии прекрасно и очень непривычно. На улицах друг с другом соседствуют, казалось бы, несочетаемые растения. Рядом с елью растет пальма, под кустом лайма цветет наш привычный одуванчик", - делится казахстанка.

Фрукты. Фото: из личного архива

В целом 17-дневная поездка в Бразилию на двоих обошлось почти в 4 млн тенге, но оно того стоило, говорит девушка. Пребывание в этой яркой и колоритной стране оставило у нее неизгладимые впечатления.

"Мы посетили несколько городов, жили в разных локациях, общались с местными, они были очень доброжелательными. Многие слышали про Казахстан в первый раз в жизни и были рады познакомиться с нами", - подытожила жительница южной столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2005698-okean-palmy-novyy-god-na-plyazhe-kazahstanka-rasskazala-za-skolko-otdohnula-v-brazilii/