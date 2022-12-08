Определены места, которые стоит посетить в 2023 году
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Специализированное издание Lonely Planet опубликовало свой ежегодный список лучших мест для путешествий с перечнем направлений, которые рекомендуется посетить в 2023 году.
Отмечается, что сортировку провели по различным категориям. Например, по наличию мест, где можно вкусно поесть, возможностям незабываемых приключений, изучения традиций и приятного отдыха. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.
Лучшими туристическими городами признаны:
- Аккра, Гана;
- Дрезден, Германия;
- Фукуока, Япония;
- Куала-Лумпур, Малайзия;
- Лима, Перу;
- Манчестер, Великобритания;
- Марсель, Франция;
- Монтевидео, Уругвай;
- Сидней, Австралия.
Лучшие места, где можно попробовать новые блюда:
- Лима, Перу;
- Умбрия, Италия;
- Фукуока, Япония;
- Куала-Лумпур, Малайзия;
- Монтевидео, Уругвай;
- Южная Африка.
Лучшие места для путешествий:
- Новая Шотландия, Канада;
- Бутан;
- Национальные природные парки Колумбии;
- Поезд Стамбул - София;
- Западная Австралия;
- Замбия.
Лучшие места для общения:
- Аккра, Гана;
- Албания;
- Сидней, Австралия;
- Гайана;
- Бойсе, США;
- Аляска, США.
Лучшие места для изучения традиций:
- Нью-Мексико, США;
- Сальвадор;
- Дрезден, Германия;
- Марсель, Франция;
- Манчестер, Великобритания;
- Южная Шотландия.
Лучшие места для отдыха:
- Доминика;
- Халкидики, Греция;
- Ямайка;
- Иордан;
- Мальта;
- Раджа-Ампат, Индонезия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2000398-opredeleny-mesta-kotorye-stoit-posetit-v-2023-godu/