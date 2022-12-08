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Определены места, которые стоит посетить в 2023 году

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Пляж у моря с людьми
Пляж. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специализированное издание Lonely Planet опубликовало свой ежегодный список лучших мест для путешествий с перечнем направлений, которые рекомендуется посетить в 2023 году.

Отмечается, что сортировку провели по различным категориям. Например, по наличию мест, где можно вкусно поесть, возможностям незабываемых приключений, изучения традиций и приятного отдыха. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Лучшими туристическими городами признаны:

  • Аккра, Гана;
  • Дрезден, Германия;
  • Фукуока, Япония;
  • Куала-Лумпур, Малайзия;
  • Лима, Перу;
  • Манчестер, Великобритания;
  • Марсель, Франция;
  • Монтевидео, Уругвай;
  • Сидней, Австралия.

Лучшие места, где можно попробовать новые блюда:

  • Лима, Перу;
  • Умбрия, Италия;
  • Фукуока, Япония;
  • Куала-Лумпур, Малайзия;
  • Монтевидео, Уругвай;
  • Южная Африка.

Лучшие места для путешествий:

  • Новая Шотландия, Канада;
  • Бутан;
  • Национальные природные парки Колумбии;
  • Поезд Стамбул - София;
  • Западная Австралия;
  • Замбия.

Лучшие места для общения:

  • Аккра, Гана;
  • Албания;
  • Сидней, Австралия;
  • Гайана;
  • Бойсе, США;
  • Аляска, США.

Лучшие места для изучения традиций:

  • Нью-Мексико, США;
  • Сальвадор;
  • Дрезден, Германия;
  • Марсель, Франция;
  • Манчестер, Великобритания;
  • Южная Шотландия.

Лучшие места для отдыха:

  • Доминика;
  • Халкидики, Греция;
  • Ямайка;
  • Иордан;
  • Мальта;
  • Раджа-Ампат, Индонезия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2000398-opredeleny-mesta-kotorye-stoit-posetit-v-2023-godu/

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