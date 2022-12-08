Определены места, которые стоит посетить в 2023 году

Пляж. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специализированное издание Lonely Planet опубликовало свой ежегодный список лучших мест для путешествий с перечнем направлений, которые рекомендуется посетить в 2023 году.

Отмечается, что сортировку провели по различным категориям. Например, по наличию мест, где можно вкусно поесть, возможностям незабываемых приключений, изучения традиций и приятного отдыха. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Лучшими туристическими городами признаны:

Аккра, Гана;

Дрезден, Германия;

Фукуока, Япония;

Куала-Лумпур, Малайзия;

Лима, Перу;

Манчестер, Великобритания;

Марсель, Франция;

Монтевидео, Уругвай;

Сидней, Австралия.

Лучшие места, где можно попробовать новые блюда:

Лима, Перу;

Умбрия, Италия;

Фукуока, Япония;

Куала-Лумпур, Малайзия;

Монтевидео, Уругвай;

Южная Африка.

Лучшие места для путешествий:

Новая Шотландия, Канада;

Бутан;

Национальные природные парки Колумбии;

Поезд Стамбул - София;

Западная Австралия;

Замбия.

Лучшие места для общения:

Аккра, Гана;

Албания;

Сидней, Австралия;

Гайана;

Бойсе, США;

Аляска, США.

Лучшие места для изучения традиций:

Нью-Мексико, США;

Сальвадор;

Дрезден, Германия;

Марсель, Франция;

Манчестер, Великобритания;

Южная Шотландия.

Лучшие места для отдыха:

Доминика;

Халкидики, Греция;

Ямайка;

Иордан;

Мальта;

Раджа-Ампат, Индонезия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2000398-opredeleny-mesta-kotorye-stoit-posetit-v-2023-godu/