Высокоскоростной интернет появился на Килиманджаро

Килиманджаро: pixabay.com

Высокоскоростной интернет появился на склонах горы Килиманджаро. Теперь туристы, совершившие восхождение, могут мгновенно поделиться этой новостью со своими подписчиками в соцсетях, передает The Guardian.

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Государственная телекоммуникационная корпорация Танзании во вторник установила широкополосную сеть на склонах горы на высоте 3720 метров. Министр информации страны Напе Ннауйе назвал это событие историческим.

"Раньше это восхождение было опасным, поскольку у туристов и у носильщиков, которые несли их вещи, не было возможности связаться с людьми. Теперь такая возможность есть", — сказал он.

Он также добавил, что к концу года на вершине горы высотой 5895 метров также появится интернет. В 2021 году правительство Танзании объявило о планах построить канатную дорогу на южной стороне Килиманджаро, что вызвало бурю негодования среди альпинистов, экспедиционных компаний и экологов. Гора Килиманджаро является важным источником дохода для Танзании и соседней Кении. Ежегодно около 35 тысяч человек пытаются достичь вершины горы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1983726-vysokoskorostnoy-internet-poyavilsya-na-kilimandzharo/