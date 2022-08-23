"Кухня обалденная": казахстанка рассказала, во сколько ей обошелся отдых в Грузии

Вид со смотровой площадки Ботанического сада. Фото: из личного архива

Грузия - удивительная страна с особенным колоритом, прекрасной природой, множеством исторических достопримечательностей, вкусной кухней и ароматным вином. Недавно алматинка побывала в Батуми у побережья Черного моря и поделилась своими впечатлениями от отдыха, передает корреспондент NUR.KZ.

В Батуми развита инфраструктура для приема туристов, здесь оборудованы пляжи, построено множество отелей и ресторанов.

Улица в Батуми. Фото: из личного архива

В курортном городе соседствуют старинные здания в старом центре и невообразимые небоскребы - в новом. На некоторых тесных улочках, напоминающих европейские, сохранилась брусчатка.

Аэропорт в Батуми. Фото: из личного архива

"В этом году я уже второй раз слетала в Грузию. До этого в феврале была в Кутаиси и Батуми. Мне настолько понравилось даже зимой, что, не задумываясь и не выбирая других направлений, решила вернуться летом и позагорать у Черного моря", - рассказывает Екатерина Васильева.

Недорогие авиабилеты до Грузии ищите на Aviata.kz.

Здание ЗАГСа. Фото: из личного архива

По словам жительницы Алматы, цены в высокий сезон заметно выросли. Поэтому поездка обошлась ей на 150 тыс. тенге дороже. Если в феврале она потратила 350 тыс. тенге, то в августе 7-дневный отдых стоил уже 500 тыс. тенге. Причем жила она в отеле 3*.

Лари. Фото: из личного архива

Девушка отмечает, что лучше везти с собой в Грузию наличные доллары, а там менять их на местные лари в обменниках, коих в Батуми очень много. Казахстанцы могут расплачиваться и картой, но при конвертации валюты немного теряют.

Башня Азбуки. Фото: из личного архива

В городе летом было заметно больше туристов из разных стран. Нередко можно было встретить и казахстанцев. Конечно, многие приезжали, чтобы позагорать на пляже.

Пляж в Батуми. Фото: из личного архива

"Аренда шезлонгов, как правило, платная. Только если вы не живете в отеле, к которому относится часть прибрежной территории. Взять два лежака можно за 15 лари (2500 тенге). Первый раз по незнанию мы арендовали только один шезлонг за 40 лари (6700 тенге), потому что, как выяснилось, зашли на частный пляж одной из гостиниц", - говорит Екатерина.

Набережная в Батуми. Фото: из личного архива

Туристам предлагают различные водные развлечения - катание на катере, скутере, банане, полет на парашюте.

"Я не рискнула полететь на парашюте, но подруга - с радостью. Стоит это 150 лари (25 тыс. тенге) с человека, еще нужно заплатить за сопровождающего, если он есть, 20 лари (3500 тенге). Полет над морем и незабываемые ощущения, говорит подруга, того стоили", - поделилась алматинка.

Одними из излюбленных мест для туристов являются площадь Европы и часть набережной, где установлена скульптура "Али и Нино".

Скульптура "Али и Нино". Фото: из личного архива

Также Екатерина советует посетить роскошный Ботанический сад, вход в который стоит 20 лари (3500 тенге) с человека. Она уверена, что огромные эвкалипты, ковры цветов, вид на море и горы со смотровых площадок никого не оставят равнодушным.

Ботанический сад. Фото: из личного архива

Еще можно сходить в дельфинарий на шоу с этими удивительными млекопитающими, которое проводится трижды в день. В зависимости от времени за вход нужно заплатить 20 (3500 тенге) или 25 лари (4300 тенге).

Канатная дорога. Фото: из личного архива

"Ну и обязательно прокатитесь по канатной дороге "Арго", которая ведет от набережной до горы Ферия. По пути вы посмотрите с высоты на город и горы, а на конечной точке расположена смотровая площадка, лавка сувениров и кафе. Отсюда открываются впечатляющие виды на Батуми.

Вид со смотровой площадки. Фото: из личного архива

Рекомендую съездить и на водопады Аджарии. Экскурсии предлагают чуть ли не на каждом шагу, когда гуляешь по набережной. С нас за двоих человек взяли 150 лари (25 тыс. тенге). Поездка заняла весь день.

Водопад. Фото: из личного архива

В минивэне вместе с нами ехала семья из Литвы. Очень веселые ребята. Говорят, что любят кататься на лыжах и сноубордах. Позвали их зимой к нам на Шымбулак", - отмечает алматинка.

"Грузинская кухня - отдельная тема"

По словам Екатерины, в Грузию надо ехать еще и для того, чтобы попробовать вкусные национальные блюда и вина.

"Грузинская кухня - отдельная тема. Она обалденная. В первую очередь, если будете отдыхать в этой стране, надо поесть хинкали. Кстати, это одно из самых дешевых блюд. Одна штука с мясом, грибами, сыром стоит от 1,2 лари (200 тенге), но нужно заказывать не меньше 5 штук. Конечно, хинкали можно поесть и у нас, но именно в Грузии они просто бомбические.

Да и как без хачапури, шашлыка, чахохбили?

Ужин. Фото: из личного архива

Не удивляйтесь, если вы закажете, например, "Цезарь", а вам принесут целую гору салата.

Ужин из разных блюд на двоих в кафе нам обходился примерно в 150 лари (25 тыс. тенге).

Рыбный рынок. Фото: из личного архива

Загляните и на рыбный рынок. Там можно взять все, что захотите (свежих креветок, мидий, кальмаров, рыбу), а потом вам это приготовят в одном из рядом расположенных ресторанов с видом на море", - рекомендует казахстанка.

Обед в одном из ресторанов возле рыбного рынка. Фото: из личного архива

Она отмечает, что у нее остались приятные впечатления от отдыха. По словам Екатерины, о Грузии лучше не говорить, а увидеть ее воочию.

Планируя путешествие в Грузию или любую другую страну мира, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1982765-kuhnya-obaldennaya-kazahstanka-rasskazala-vo-skolko-ey-oboshelsya-otdyh-v-gruzii/