Иллюстративное фото: yipengge/Getty Images

Египет ослабил запреты для туристов на уличную съемку. Путешественникам больше не грозит конфискация фотоаппарата за случайный снимок улицы. Однако туристам все еще запрещено фотографировать местных детей и делать снимки, которые могут навредить имиджу страны, передает The Guardian.

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Министерство туризма Египта объявило, что любительская съемка в общественных местах страны теперь разрешена. В последние месяцы иностранные влогеры активно выступали с рассказами о том, как сложно им было находиться в Египте. По их словам, представители власти не разрешали производить фото-видеосъемку даже в туристических местах.

В среду, 20 июля, Министерство туризма Египта объявило, что кабинет министров страны одобрил новые правила, которые разрешают съемку в общественных местах.

"Съемка с использованием всех видов традиционных фотоаппаратов, цифровых фотоаппаратов и видеокамер будет разрешена. Эта возможность будет бесплатной. Предварительно получать разрешение не нужно", — говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что ограничения на фотосъемку детей и коммерческую фотосъемку останутся в силе. Кроме того, нельзя делать снимки, которые могут негативно повлиять на имидж страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1979529-egipet-oslabil-zaprety-dlya-turistov-na-ulichnuyu-semku/